Мария Аниканова и Алексей Зубков столкнутся с призраками прошлого

В центре истории – Людмила и Александр. Он – медицинское светило, главврач клиники ЭКО, блестящий репродуктолог. Она – его правая рука, помощница и вдохновитель всех побед. Красавица-дочь Лиза – студентка-отличница и продолжатель медицинской династии, дом – полная чаша.
Но однажды Людмила получает странное послание: фотографию могилы их студенческой подруги, погибшей 19 лет назад. После этого жизнь пары переворачивается: в их доме случается пожар, в клинике начинаются финансовые проблемы, а Людмила узнает об изменах мужа. Благополучная и красивая жизнь на деле оказывается лишь иллюзий.
Режиссером картины выступает Алексей Гусев. По его словам, в фильме «речь идет о вечных ценностях, которые актуальны для разных времен и самых разных ситуаций».
«И также об одной очень серьезной проблеме – люди часто строят свою жизнь на иллюзиях, строят такие себе «замки на песке». Наши герои так же поступили, они построили свою жизнь на иллюзии и обмане, и все оно разлетается… Жизнь расставляет точки над «і», но они находят в себе силы на то, чтобы отыскать выход и начать строить новую жизнь. Фильм будет вдохновляющим, но обязательно будет интрига, даже с моментами триллера», – подчеркнул Гусев.