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Мария Аниканова и Алексей Зубков столкнутся с призраками прошлого

19 февраля
2019 год

Новости кино >>
19 февраля 2019
Канал «Украина» приступил к съемкам четырехсерийной картины «Замок на песке» с Марией Аникановой и Алексеем Зубковым в главных ролях, сообщает пресс-служба канала.

Мария Аниканова и Алексей Зубков столкнутся с призраками прошлого
фото: Канал "Украина"

В центре истории – Людмила и Александр. Он – медицинское светило, главврач клиники ЭКО, блестящий репродуктолог. Она – его правая рука, помощница и вдохновитель всех побед. Красавица-дочь Лиза – студентка-отличница и продолжатель медицинской династии, дом – полная чаша.

Но однажды Людмила получает странное послание: фотографию могилы их студенческой подруги, погибшей 19 лет назад. После этого жизнь пары переворачивается: в их доме случается пожар, в клинике начинаются финансовые проблемы, а Людмила узнает об изменах мужа. Благополучная и красивая жизнь на деле оказывается лишь иллюзий.

Режиссером картины выступает Алексей Гусев. По его словам, в фильме «речь идет о вечных ценностях, которые актуальны для разных времен и самых разных ситуаций».

«И также об одной очень серьезной проблеме – люди часто строят свою жизнь на иллюзиях, строят такие себе «замки на песке». Наши герои так же поступили, они построили свою жизнь на иллюзии и обмане, и все оно разлетается… Жизнь расставляет точки над «і», но они находят в себе силы на то, чтобы отыскать выход и начать строить новую жизнь. Фильм будет вдохновляющим, но обязательно будет интрига, даже с моментами триллера», – подчеркнул Гусев.

Помимо Аникановой и Зубкова в фильме играют Анна Кошмал, Юрий Филипенко, Владислав Писаренко, Виктор Васильев, Игорь Пазыч, Александр Кобзарь, Клавдия Дрозд, Елена Стефанская, Дарья Егоркина, Дмитрий Оскин, Анастасия Цымбалару и многие другие. Кроме того, одну из ролей в картине исполняет певица Алина Гросу.
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персоны
Мария АникановаВиктор Васильев (III)Алина ГроссуАлексей Гусев (II)Клавдия ДроздДарья ЕгоркинаАлексей ЗубковАлександр КобзарьАнна КошмалДмитрий ОскинИгорь ПазычВладислав ПисаренкоЕлена СтефанскаяЮрий ФелипенкоАнастасия Цымбалару
фильмы
Замок на песке

фотографии >>
Мария Аниканова и Алексей Зубков столкнутся с призраками прошлого фотографии
Мария Аниканова и Алексей Зубков столкнутся с призраками прошлого фотографии
Мария Аниканова и Алексей Зубков столкнутся с призраками прошлого фотографии
Мария Аниканова и Алексей Зубков столкнутся с призраками прошлого фотографии
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