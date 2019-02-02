Ассоциация продюсеров кино и телевидения подсчитала вышедшие в эфир фильмы

Завершилось голосование по лонг-листу VII Премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. Лонг-лист претендентов на получение профессионального приза, присуждаемого кино- и телефильмам, сериалам на основании экспертной оценки продюсеров – членов Ассоциации, состоит из 429 проектов. Это все картины, вышедшие в минувшем году на федеральных телеканалах, входящих в первый, второй и третий мультиплекс цифрового телевидения России, премьерные проекты на площадках онлайн видеосервисов на территории РФ, а также «полные метры» со стартом проката в 2018-м более чем на 100 киноэкранах, сообщает пресс-служба Ассоциации.В частности, в категории «Телевизионный фильм (1-4 серии)» заявлены 188 проектов. Бо̀льшая их часть (79 работ) выходила в эфир канала «Россия 1». В числе соискателей профессионального Приза также 65 проектов телеканала «ТВЦ», 15 – «Домашнего», 11 – «Первого канала», 10 – НТВ и три «Пятого канала». От телеканалов «Мир» и РЕН ТВ в категории «Телевизионный фильм (1-4 серии)» представлено по два проекта, от СТС – один.Телевизионных мини-сериалов (5-24 серии) вышло 107. Из них 27 – в эфире «Первого канал», 32 – на НТВ, 26 – на «Россия 1», 4 – на «Пятом канале», 2 – на ТНТ. В лонг-листе в данной категории также еще по три проекта телеканала «Домашний» и ТВЦ, по одному проекту СТС, ТВ-3, ТК «Пятница» и ТК «Культура». Кроме того, здесь представлены мини-сериалы, премьера которых состоялась на площадках онлайн-видеосервисов: «ТНТ-PREMIER» (2 работы) и START (3 работы).В категории «Телевизионный сериал (более 24 серий)» было представлено 12 проектов. «Россия 1» – 4, «Первый канал» и «Пятый канал» – по два, НТВ – три, СТС – один.В блоке «Комедийный телевизионный сериал» – 21 проект (СТС – 9, ТНТ– 8, «СУПЕР» и «ТНТ-PREMIER» – по два). В категории «Анимационный сериал» – 35, большая часть выходила на телеканале «Карусель».На звание «Лучший полнометражный художественный фильм» претендуют 66 российских картин, вышедших в прокат в 2018-м более чем на 100 киноэкранах.По итогам первого тура голосования будет составлен шорт-лист номинантов VII Премии АПКиТ. В текущем году запланировано вручение профессионального Приза по 21 номинации. Оценивает проекты жюри, в которое входят 33 продюсера от компаний-членов Ассоциации. Церемония вручения Премии АПКиТ состоится 27 марта в Центре международной торговли.