Маттиас Шонартс оказывается на подлодке «Курск»

Кино-театр.ру представляет первый дублированный трейлер фильма режиссера Томаса Винтерберга
и продюсера Люка Бессона
«Курск
», рассказывающего о гибели российской подводной лодки в 2000 году, стойкости подводников и их жен.
Фильм снят по мотивам романа Роберта Мура «Время умирать», опубликованного в 2002 году. Главные роли в ленте сыграли Маттиас Шонартс
, Леа Сейду
и Колин Ферт
. Это также последняя работа шведского актера Микаэля Нюквиста
.
Изначально фильм планировалось частично снимать в России, однако Министерство обороны РФ не выдало разрешения на съемки на военных объектах. В итоге съемки прошли на базе французского ВМФ в Тулоне.
Премьера картины прошла в сентябре прошлого года на кинофестивале в Торонто.