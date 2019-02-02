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Маттиас Шонартс оказывается на подлодке «Курск»

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2 февраля 2019
Кино-театр.ру представляет первый дублированный трейлер фильма режиссера Томаса Винтерберга и продюсера Люка Бессона «Курск», рассказывающего о гибели российской подводной лодки в 2000 году, стойкости подводников и их жен.



Фильм снят по мотивам романа Роберта Мура «Время умирать», опубликованного в 2002 году. Главные роли в ленте сыграли Маттиас Шонартс, Леа Сейду и Колин Ферт. Это также последняя работа шведского актера Микаэля Нюквиста.

Маттиас Шонартс оказывается на подлодке «Курск»

Изначально фильм планировалось частично снимать в России, однако Министерство обороны РФ не выдало разрешения на съемки на военных объектах. В итоге съемки прошли на базе французского ВМФ в Тулоне.

Премьера картины прошла в сентябре прошлого года на кинофестивале в Торонто.
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Люк БессонТомас ВинтербергМикаель НюквистЛеа СейдуКолин ФёртМаттиас Шонартс
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