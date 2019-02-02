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Сериал «Пекарь и красавица» выйдет на СТС 18 февраля

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2 февраля 2019
На канале СТС вечером 18 февраля состоится премьера нового сериала Федора Стукова «Пекарь и красавица» с Аней Чиповской и Никитой Волковым в главных ролях, сообщает канал СТС.

Сериал «Пекарь и красавица» выйдет на СТС 18 февраля
фото: Пресс-служба канала СТС

По сюжету сериала простой парень Андрей (Волков) из многодетной семьи с собственной небольшой пекарней в туалете модного ресторана, в котором заставила отметить годовщину его девушка Оксана (Алина Алексеева) встречает дочь миллионера и топ-модель Сашу Ларину (Чиповская), которая недавно рассталась со своим парнем, известным голливудским актером. Между Андреем и Сашей начинается похожий на сказку роман, конечно, не без сложностей.

«Саша – девочка достаточно саркастичная, и в этом мы с ней похожи. Саша мне нравится ещё и тем, что у неё есть стержень – она не пустая и не глупая», – говорит Чиповская.

Актер Никита Волков, известный по главной роли в фильме «Черновик», для подготовки к роли посещал кулинарные курсы и учился делать десерты. Как и его герой, Никита никогда не мечтал о романе со звездой, но однажды с ним произошла ситуация, которую он запомнил на всю жизнь.

«Мне было лет пять или шесть, мы с мамой жили тогда в Швеции. Помню, спускаемся вечером в Стокгольме в метро, только что закончился концерт Spice Girls, и тут неожиданно нам навстречу – Джери Холлиуэлл, которая решила поцеловать меня в лоб», – вспоминает Волков.

По сюжету история пекаря и красавицы развернётся как в Москве, так и в Лондоне, который воссоздали в одном из московских районов. «Оживить» британскую столицу помогли установленные на улицах телефонные будки, двухэтажный автобус и чёрный кэб – традиционные символы Великобритании. Свою роль в сериале «сыграли» и роскошные светские вечеринки – в одной из серий на теплоходе пройдёт вечер в стиле знаменитого фильма «Великий Гэтсби».

«У нас есть два полярных мира, которые постоянно пересекаются. Первый мир, в который хочет попасть каждая домохозяйка, – мир невероятно богатых людей, и второй пласт – обыкновенный народ, который ездит на общественном транспорте и мечтает одним глазком заглянуть в жизнь богатых», – отмечает режиссёр Фёдор Стуков.

Всего в сериале будет 17 эпизодов. Помимо Чиповской, Волкова и Алексеевой в сериале также сыграли Даниил Вахрушев, Алексей Розин, Вячеслав Манучаров, Евгения Дмитриева, Артур Ваха, Алексей Макаров, а также зарубежные актеры Ленни ХейденВикинги» и «Тюдоры») и Джеймс ТратасДвижение вверх»).
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