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Павел Лунгин рассказывает правду о советских войсках в Афганистане

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Новости кино >>
2 февраля 2019
Кино-театр.ру представляет трейлер военного триллера «Братство» режиссера Павла Лунгина.



В основе фильма лежат реальные события, которые произошли в 1988 году, за несколько недель до вывода советских войск из Афганистана. Командование 108-й мотострелковой дивизии планирует отход через перевал Саланг, подконтрольный группировке моджахедов Инженера Хошема. Разведка пытается договориться о перемирии с душманами, но дело осложняется тем, что в плен к Хошему попадает советский военный пилот. Начинается сложная игра, в которой переплетаются противоположные интересы множества самых разных людей: штабистов, исламистов, спецназа, разведки, чиновников из афганского правительства, сотрудников советских спецслужб, таджиков и пуштунов. А в самом центре этого водоворота оказываются солдаты разведроты, для которых важнее любых политических соображений остается правило «не бросать своих». Новый фильм Павла Лунгина рисует максимально правдивую картину событий тридцатилетней давности, и отчетливо показывает, что на войне – особенно, если эта война вот-вот закончится – никогда ничего не идёт по плану.

В картине сыграли Кирилл Пирогов, Ян Цапник, Виталий Кищенко, Федор Лавров, Олег Васильков, Антон Момот, Александр Кузнецов, Роман Колотухин, Михаил Кремер, Кирилл Ермичев. В российский прокат «Братство» выйдет 9 мая.

Павел Лунгин рассказывает правду о советских войсках в Афганистане
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