Павел Лунгин рассказывает правду о советских войсках в Афганистане

Кино-театр.ру представляет трейлер военного триллера «Братство
» режиссера Павла Лунгина
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В основе фильма лежат реальные события, которые произошли в 1988 году, за несколько недель до вывода советских войск из Афганистана. Командование 108-й мотострелковой дивизии планирует отход через перевал Саланг, подконтрольный группировке моджахедов Инженера Хошема. Разведка пытается договориться о перемирии с душманами, но дело осложняется тем, что в плен к Хошему попадает советский военный пилот. Начинается сложная игра, в которой переплетаются противоположные интересы множества самых разных людей: штабистов, исламистов, спецназа, разведки, чиновников из афганского правительства, сотрудников советских спецслужб, таджиков и пуштунов. А в самом центре этого водоворота оказываются солдаты разведроты, для которых важнее любых политических соображений остается правило «не бросать своих». Новый фильм Павла Лунгина рисует максимально правдивую картину событий тридцатилетней давности, и отчетливо показывает, что на войне – особенно, если эта война вот-вот закончится – никогда ничего не идёт по плану.
В картине сыграли Кирилл Пирогов
, Ян Цапник
, Виталий Кищенко
, Федор Лавров
, Олег Васильков
, Антон Момот
, Александр Кузнецов
, Роман Колотухин
, Михаил Кремер
, Кирилл Ермичев
. В российский прокат «Братство» выйдет 9 мая.