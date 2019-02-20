Борис Галкин вновь станет «Отставником»

Телеканал НТВ в День защитника Отечества покажет новые серии остросюжетного боевика «Отставник», главную роль в котором бессменно исполняет заслуженный артист Российской Федерации Борис Галкин, сообщает пресс-служба канала.
фото: Пресс-служба канала НТВ
История начинается с того, что на полковника Сергея Дедова (Галкин) совершается покушение: в его квартиру проникает неизвестный, и только благодаря военной сноровке и незабытым навыкам самообороны «Деду» удаётся избежать смерти. Но его положение усложняется тем, что в борьбе с врагом, он убивает киллера и скрывает это от полиции. Дедова арестовывают, и теперь, чтобы ответить на волнующие вопросы, ему нужно найти возможность сбежать из тюрьмы.
В дальнейшем Дедову удастся выйти из тюрьмы, но не с помощью побега, а благодаря полковнику ФСБ Нахабцеву. В одном из НИИ обнаружена утечка сверхсекретных разработок, да и начальник службы безопасности института – полковник в отставке Григорьев – внезапно исчезает. Нахабцев рассчитывает на отставника, ведь он представитель «старой школы». Дедов выясняет, что Григорьева охраняет наёмник по кличке «Филин». И если матёрый защитник преследует только корыстные цели, то для «Деда» защита государственной безопасности – не пустой звук. Кроме того, ему уж очень не хочется возвращаться «на нары».
Съёмки картины проходили в Москве, Санкт-Петербурге и Пскове. Одними из самых интересных локаций стали судостроительный завод, который находится в северной столице, и 76-ая воздушно-десантная дивизия Пскова: 400 настоящих солдат снялись в массовых сценах. Также в Пскове Галкин возложил цветы к Памятнику воинам-десантникам 6-ой роты 104-го парашютно-десантного полка, воздвигнутого в честь десантников, погибших в 2000-м году в Аргунском ущелье в разгар Второй чеченской компании.