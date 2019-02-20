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Сериал «МатьОтецСын» с Ричардом Гиром покажут в России 5 марта

20 февраля
2019 год

Новости кино >>
20 февраля 2019
Компания AMEDIA TV и один из крупнейших британских производителей и дистрибьюторов телевизионного контента BBC Studios объявили о заключении лицензионного соглашения на эксклюзивный показ сериала «МатьОтецСын» с Ричардом Гиром в главной роли. Российская премьера состоится 5 марта в онлайн-сервисе Amediateka одновременно со всем миром, сообщает пресс-служба сервиса.

Сериал «МатьОтецСын» с Ричардом Гиром покажут в России 5 марта
фото: "Амедиатека"

«Мы рады представить нашим подписчикам один из самых ожидаемых сериалов весны «МатьОтецСын» одновременно с мировой премьерой. Уверен, эта остросюжетная драма с Ричардом Гиром в главной роли понравится российскому зрителю», – отмечает генеральный директор AMEDIA TV Дмитрий Сычугов.

Психологический триллер «МатьОтецСын» (MotherFatherSon) рассказывает о могущественной семье, переживающей сложные времена. Ричард Гир играет успешного американского магната Макса, главный инструмент влияния которого – информация и секреты могущественных людей. Его бизнес-империя оказывается под угрозой, причем опасность исходит от его родного сына Кейдена. Сын справляется со своими комплексами и давлением завышенных ожиданий отца, забываясь с помощью наркотиков и беспорядочных связей. В борьбу с отцом за влияние на сына вступает также его мать – Кэтрин. Пока Макс и Кэтрин борются за душу своего сына, начинается еще одна битва, борьба за сердце нации.

Роль Макса для Ричарда Гира стала первой в сериале за более чем 30 лет. Сценаристом нового проекта BBC выступил Том Роб Смит, автор второго сезона «Американской истории преступлений», посвященного убийству Джанни Версаче и отмеченного наградами «Эмми» и «Золотой глобус».
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