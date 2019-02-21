Международное жюри фестиваля «Дух огня» возглавит филиппинский режиссёр Лав Диас

Международный фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня», который пройдет с 1 по 6 марта в столице Югры – Ханты-Мансийске, объявил программу на пресс-конференции в ТАСС.
Генеральная тема фестиваля этого года – пересечения и взаимодействие театра и кино. Продиктовано это тем, что 2019 год объявлен в России годом театра. Президент «Духа огня» Сергей Соловьев отметил, что театральный зритель в последнее время «оживает» и существует вместе с кинематографической аудиторией. Впервые вместо фильма открытия на фестивале будет показан спектакль открытия - «СтихоВаренье» для семейного просмотра. На сцену выйдут артисты Юлия Пересильд, Дмитрий Хрусталев, Елизавета Арзамасова, Андрей Удалов и другие.
Международная кинопрограмма «Духа огня» по праву является гордостью отборщиков и включает в себя восемь фильмов, собранных с главных киносмотров мира. Среди них страшная сказка из Индии «Тумбад» (реж. Рахи Анил Барве и Адеш Прасад) – кассовый лидер национального проката, «Адам и Эвелин» (реж. Андреас Гольдштайн) – немецкая картина, открывавшая неделю критики на Венецианском фестивале; бразильский «Дождь – это пение в деревне мертвых» (реж. Жуау Салавиза) – обладатель специального приза жюри в программе «Особый взгляд» Каннского МКФ, аргентинское кино «Еще раз снова» (реж. Ромина Паула) – из конкурса недавно прошедшего Роттердамского МКФ, турецкая «Туманность мертвой лошади» (реж. Тарык Акташ) - режиссерский приз в Локарно. Россию в международном конкурсе представляет фильм Евгения Гранильщикова «Последняя песня вечера». В прошлом году Гранильщиков получил на «Духе огня» диплом жюри в конкурсе короткого метра, в этом – привез свой полнометражный дебют.
фото: Леонид Павлючик
По мнению программного директора фестиваля Бориса Нелепо, отборочная комиссия не просто выбирает отдельные фильмы, а соблюдает кураторский принцип формирования программы, то есть старается составлять ее таким образом, чтобы картины вступали друг с другом в диалог. Во всех отобранных фильмах режиссеры так или иначе работали с документальной эстетикой, объединяющий момент Нелепо определяет как «сквозные мотивы магического реализма».
Состав жюри международного конкурса способен вызвать зависть любого российского смотра. Председателем жюри станет известный филиппинский режиссер, мастер современного кино Лав Диас. С ним будут работать аргентинский режиссер Матиас Пинейро, российский писатель и критик Михаил Трофименков и француженка Патрисия Мазюи - режиссер, которая представит на фестивале свою картину «Поль Санчез вернулся!».
В российском конкурсе также восемь фильмов, представляющих срез отечественного кинематографа и делающих акцент на региональном кино. За приз поборются якутский фильм «Призрачный Хомус» Петра Стручкова, фильм на языке ханты «Хон Юш. Путьт от Оби» Зинаиды Лонгортовой и другие. Особый интерес представляет операторский дебют победителя «Духа огня-2018» Александра Ханта («Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов») - «Кастинг», режиссера Игоря Стама. Судить российский конкурс будут театральные постановщики Борис Юхананов и Николай Коляда, композитор Максим Дунаевский, оператор Илья Демин, актеры Наталья Негода, Игорь Ясулович, Юлия Пересильд. Также в рамках конкурса на фестивале покажут российские короткометражные картины и фильмы для детей и юношества.
фото: Екатерина Визгалова
Вне конкурса - авторская программа Бориса Нелепо Creme de la Creme - настоящий подарок для синефила. В ней картины Желемира Жилника «Самая красивая страна на свете», Фредерика Уайзмана «Монровия, Индиана», «Полупроводник» Олега Мавроматти, «Волшебный фонарь» Амир Надери и «Португалка» Риты Азеведу Гомеш.
В рамках фестиваля также пройдет выставка картин Станислава Говорухина, ежегодно посещавшего «Дух огня», большого друга Югры.
Кинопрограмма «Эхо фестиваля "Дух огня"» пройдет во всех городах ХМАО, начнется она в Нижневартовске 27 февраля, а завершится в международный День театра 27 марта в Когалыме, где накануне откроется филиал московского Малого театра. В Москве «Эхо фестиваля» пройдет в начале марта в кинотеатре «Иллюзион». Московская программа будет включать в себя 16 фильмов.
Фестиваль проходит при поддержке Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с 2002 года. В ходе пресс-конференции глава округа Наталья Комарова отметила, что зрители в регионе хорошо знают и любят кино и с нетерпением ждут фестивальные дни.