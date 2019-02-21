Мейзи Уильямс дарит Эйсе Баттерфилду золотую рыбку

Кино-театр.ру представляет фрагмент комедийной драмы «30 безумных желаний»
, которая сегодня, 21 февраля, выходит в российский прокат.
В центре сюжета - мнительный ипохондрик по имени Келвин, сортирующий багаж в аэропорту, попутно придумывая себе несуществующие болезни, и Скай - девушка-праздник, которая видит в жизни только хорошее. Вернее - в том коротком отрезке жизни, что ей остался. За это время она хочет успеть осуществить свои самые безумные желания. Вместе они заново откроют этот мир и самих себя с весьма неожиданных сторон!
Главные роли в картине исполнили Мейзи Уильямс
, Эйса Баттерфилд
, Нина Добрев
, Пейтон Лист
, Тайлер Хечлин
, Кен Чжон
, Дэвид Кехнер
, Соня Уолгер
, Марго Бингхэм
, Титус Берджесс
и Энн Осмонд
.
Режиссером фильма выступил Питер Хатчингс
(«Искусство любви»
), а сценарий написал Фергэл Рок
.
Комедийная драма «30 безумных желаний»
уже в кино.