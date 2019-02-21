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Мейзи Уильямс дарит Эйсе Баттерфилду золотую рыбку

21 февраля
2019 год

Новости кино >>
21 февраля 2019
Кино-театр.ру представляет фрагмент комедийной драмы «30 безумных желаний», которая сегодня, 21 февраля, выходит в российский прокат.


В центре сюжета - мнительный ипохондрик по имени Келвин, сортирующий багаж в аэропорту, попутно придумывая себе несуществующие болезни, и Скай - девушка-праздник, которая видит в жизни только хорошее. Вернее - в том коротком отрезке жизни, что ей остался. За это время она хочет успеть осуществить свои самые безумные желания. Вместе они заново откроют этот мир и самих себя с весьма неожиданных сторон!

Мейзи Уильямс дарит Эйсе Баттерфилду золотую рыбку

Главные роли в картине исполнили Мейзи Уильямс, Эйса Баттерфилд, Нина Добрев, Пейтон Лист, Тайлер Хечлин, Кен Чжон, Дэвид Кехнер, Соня Уолгер, Марго Бингхэм, Титус Берджесс и Энн Осмонд.

Режиссером фильма выступил Питер Хатчингс («Искусство любви»), а сценарий написал Фергэл Рок.

Комедийная драма «30 безумных желаний» уже в кино.
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персоны
Эйса БаттерфилдТитус БерджессНина ДобревДэвид КехнерМейзи УильямсТайлер ХечлинКен Чжон
фильмы
30 безумных желаний

фотографии >>
Мейзи Уильямс дарит Эйсе Баттерфилду золотую рыбку фотографии
Мейзи Уильямс дарит Эйсе Баттерфилду золотую рыбку фотографии
Мейзи Уильямс дарит Эйсе Баттерфилду золотую рыбку фотографии
Мейзи Уильямс дарит Эйсе Баттерфилду золотую рыбку фотографии
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