Артур Смольянинов ловит бандитов под песни Ивана Охлобыстина

В сети появился первый трейлер исторического детектива «Ростов»
, снятого режиссером Павлом Дроздовым
(«Верь мне»
).
Действие сериала разворачивается в 20-х годах прошлого столетия, когда белогвардейское движение проигрывает битву за Ростов и отступает на Юг. В центре сюжета – Иван Козырев по кличке «Козырь». В прошлом он – вор-рецидивист, промышлявший в Ростове, а ныне – начальник вновь сформированного отдела уголовного розыска. Руководство считает, что только Козырь сможет искоренить преступность в городе, ведь он изнутри знает воровской мир. Собрав свою команду, он начинает борьбу с преступными группировками: им предстоит учиться сыскному делу буквально «на ходу» и найти, и уничтожить одну из самых лютых банд советского Ростова – банду Котелка.
Главные роли в картине сыграли Артур Смольянинов
, Алексей Барабаш
, Александр Головин
, Иван Охлобыстин
, Софья Ардова
, Константин Адаев
, Юрий Круглов
, Феликс Кроль
, Юрий Ваксман
, Никита Тарасов
, Янина Мелехова
, Андрей Иванов
и другие. Саундтрек к многосерийному фильму записал Иван Охлобыстин, исполнив песню «Раз в Ростове-на-Дону».
Премьера шестнадцатисерийного детектива «Ростов»
состоится на телеканале НТВ. Точная дата эфира пока не сообщается.