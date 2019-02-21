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Артур Смольянинов ловит бандитов под песни Ивана Охлобыстина

21 февраля
2019 год

Новости кино >>
21 февраля 2019
В сети появился первый трейлер исторического детектива «Ростов», снятого режиссером Павлом Дроздовым («Верь мне»).


Действие сериала разворачивается в 20-х годах прошлого столетия, когда белогвардейское движение проигрывает битву за Ростов и отступает на Юг. В центре сюжета – Иван Козырев по кличке «Козырь». В прошлом он – вор-рецидивист, промышлявший в Ростове, а ныне – начальник вновь сформированного отдела уголовного розыска. Руководство считает, что только Козырь сможет искоренить преступность в городе, ведь он изнутри знает воровской мир. Собрав свою команду, он начинает борьбу с преступными группировками: им предстоит учиться сыскному делу буквально «на ходу» и найти, и уничтожить одну из самых лютых банд советского Ростова – банду Котелка.

Артур Смольянинов ловит бандитов под песни Ивана Охлобыстина

Главные роли в картине сыграли Артур Смольянинов, Алексей Барабаш, Александр Головин, Иван Охлобыстин, Софья Ардова, Константин Адаев, Юрий Круглов, Феликс Кроль, Юрий Ваксман, Никита Тарасов, Янина Мелехова, Андрей Иванов и другие. Саундтрек к многосерийному фильму записал Иван Охлобыстин, исполнив песню «Раз в Ростове-на-Дону».

Премьера шестнадцатисерийного детектива «Ростов» состоится на телеканале НТВ. Точная дата эфира пока не сообщается.
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Артур Смольянинов ловит бандитов под песни Ивана Охлобыстина фотографии
Артур Смольянинов ловит бандитов под песни Ивана Охлобыстина фотографии
Артур Смольянинов ловит бандитов под песни Ивана Охлобыстина фотографии
Артур Смольянинов ловит бандитов под песни Ивана Охлобыстина фотографии
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