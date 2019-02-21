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Крис Хемсворт перевоплотится в Халка Хогана

21 февраля
2019 год

Новости кино >>
21 февраля 2019
Знаменитый рестлер Халк Хоган ещё при жизни удостоится собственной биографической драмы, уверяет THR.

Образ борца, актёра и скандалиста в картине Netflix примерит на себя Крис Хемсворт.


Фильм, повествующий о первых годах карьеры Хогана, поставит Тодд Филлипс, завершивший недавно съёмки «Джокера». Автор последнего Скотт Сильвер («8 миля») напишет сценарий совместно с Джоном Поллоно («Сильнее»).

Продюсерами числятся Брэдли Купер, Майкл Шугар («В центре внимания»), Эрик Бишофф, Филлипс, Хемсворт и сам Хоган, выступающий также в качестве консультанта.
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