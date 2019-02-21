Крис Хемсворт перевоплотится в Халка Хогана

Знаменитый рестлер Халк Хоган
ещё при жизни удостоится собственной биографической драмы, уверяет THR
.
Образ борца, актёра и скандалиста в картине Netflix примерит на себя Крис Хемсворт
.
Фильм, повествующий о первых годах карьеры Хогана, поставит Тодд Филлипс
, завершивший недавно съёмки «Джокера»
. Автор последнего Скотт Сильвер
(«8 миля»
) напишет сценарий совместно с Джоном Поллоно
(«Сильнее»
).
Продюсерами числятся Брэдли Купер
, Майкл Шугар
(«В центре внимания»
), Эрик Бишофф
, Филлипс, Хемсворт и сам Хоган, выступающий также в качестве консультанта.