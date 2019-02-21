Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Павел Трубинер отправится в «Пустыню»

21 февраля
2019 год

Новости кино >>
21 февраля 2019
24 февраля в 20.10 на НТВ выйдет четырёхсерийный остросюжетный боевик Мурада Алиева «Пустыня» с Павлом Трубинером и Алексеем Комашко в главных ролях, сообщает пресс-служба телеканала.

По сюжету полевой командир Масуд планирует произвести масштабный теракт, сравнимый или даже превосходящий атаку 11 сентября. На вооружении небольшого государства Саулейна есть крылатые баллистические ракеты, которые теоретически могут долететь до российских городов. Теракт запланирован на день ВМФ России, на праздновании которого будет первое лицо государства. ГРУ узнаёт о планах Масуда и внедряет в его окружение подполковника Николая Крылова (Трубинер) – сокурсника и близкого друга по Рязанскому училищу ВДВ. Он отправляется на погранзаставу, куда бойцы отряда ССО под командованием младшего брата Николая Александра Крылова (Комашко) должны доставить Масуда после захвата. Его задача, в насколько это возможно «доверительном» разговоре, понять, соответствует ли действительности информация о готовящемся теракте. Крылов узнаёт, что механизм запущен, счёт идёт на часы, замаскированный пункт, способный нанести удар, существует. Самое страшное в том, что теракт может быть осуществлён даже без участия Масуда. Николай принимает решение: он помогает бежать террористу и исчезает вместе с ним.

Павел Трубинер отправится в «Пустыню»
фото: Пресс-служба телеканала НТВ

«Это сложная драматическая роль. Мой герой – настоящий мужчина: сильный, надёжный, волевой человек. Он – военный, роли которых мне всегда нравились. В детстве я и сам хотел быть военным. У Николая Крылова непростая судьба, которая требовала максимального погружения в образ. Это история про настоящих русских офицеров, которые защищают свою страну несмотря ни на что», – рассказал о своей роли Павел Трубинер.

В мини-сериале также заняты Бесо Гатаев, Дарья Егорова, Михаил Елисеев, Олег Чернов, Вадим Цаллати, Сейдулла Малдаханов, Самвел Мужикян и другие актёры. Съёмки проходили в Крыму и Санкт-Петербурге. Одной из локаций послужил пансионат «Дюльбер».
версия для печати
Ссылки по теме
Виктория Исакова разоблачит Павла Трубинера
Сериал «Ланцет» с Павлом Трубинером стартует 28 января
Павел Трубинер и Марина Дровосекова рассказали о сериале «Мама»
Поиск по меткам
БоевикпремьераРоссийские сериалы
персоны
Мурад АлиевБесо ГатаевДарья ЕгороваМихаил ЕлисеевАлексей КомашкоСейдулла МолдахановСамвел МужикянПавел ТрубинерВадим ЦаллатиОлег Чернов
фильмы
Пустыня

фотографии >>
Павел Трубинер отправится в «Пустыню» фотографии
Павел Трубинер отправится в «Пустыню» фотографии
Павел Трубинер отправится в «Пустыню» фотографии
Павел Трубинер отправится в «Пустыню» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Матрёна Корнилова
21 февраля скончалась актриса Матрёна Корнилова.
Гюлли Мубарякова
20 февраля ушла из жизни актриса Гюлли Мубарякова.
Наталья Терентьева
19 февраля ушла из жизни актриса Наталья Терентьева.
Борис Яшин
18 февраля ушёл из жизни режиссёр Борис Яшин.
Леонид Сенченко
17 февраля ушёл из жизни актёр Леонид Сенченко.

День рождения >>

Вера Алентова
Мурман Джинория
Алексей Коваль
Илья Любимов
Дмитрий Милютенко
Николай Расторгуев
Борис Сабуров
Оксана Скоропад
Анвар Халилулаев
Эшли Грин
Мелани Лоран
Эллен Пэйдж
Алан Рикман
Закари Скотт
Дженнифер Лав Хьюитт
Энн Шеридан
все родившиеся 21 февраля >>

Афиша кино >>

Великий Северный путь
исторический фильм
Россия, 2017
30 безумных желаний
драма, комедия
США, 2018
Лабиринты прошлого
психологический триллер
Испания, Италия, Франция, 2018
Тобол
истерн
Россия, 2019
Власть
биография, драма, исторический фильм, комедия
США, 2018
Затерянные во льдах
драма
Исландия, 2018
Исчезновение
детектив, драма, триллер
Великобритания, 2018
Как приручить дракона 3
боевик, приключения, семейное кино
США, 2019
Омен: Перерождение
триллер, фильм ужасов
Гонконг, США, 2019
Пилигрим
психологический триллер
Россия, 2018
Громкая связь
комедия
Россия, 2019
Айка
социальная драма
Германия, Казахстан, Китай, Польша, Россия, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен