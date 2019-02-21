Павел Трубинер отправится в «Пустыню»

По сюжету полевой командир Масуд планирует произвести масштабный теракт, сравнимый или даже превосходящий атаку 11 сентября. На вооружении небольшого государства Саулейна есть крылатые баллистические ракеты, которые теоретически могут долететь до российских городов. Теракт запланирован на день ВМФ России, на праздновании которого будет первое лицо государства. ГРУ узнаёт о планах Масуда и внедряет в его окружение подполковника Николая Крылова (Трубинер) – сокурсника и близкого друга по Рязанскому училищу ВДВ. Он отправляется на погранзаставу, куда бойцы отряда ССО под командованием младшего брата Николая Александра Крылова (Комашко) должны доставить Масуда после захвата. Его задача, в насколько это возможно «доверительном» разговоре, понять, соответствует ли действительности информация о готовящемся теракте. Крылов узнаёт, что механизм запущен, счёт идёт на часы, замаскированный пункт, способный нанести удар, существует. Самое страшное в том, что теракт может быть осуществлён даже без участия Масуда. Николай принимает решение: он помогает бежать террористу и исчезает вместе с ним.
фото: Пресс-служба телеканала НТВ
«Это сложная драматическая роль. Мой герой – настоящий мужчина: сильный, надёжный, волевой человек. Он – военный, роли которых мне всегда нравились. В детстве я и сам хотел быть военным. У Николая Крылова непростая судьба, которая требовала максимального погружения в образ. Это история про настоящих русских офицеров, которые защищают свою страну несмотря ни на что», – рассказал о своей роли Павел Трубинер.