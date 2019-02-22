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Кайлу Маклахлену исполнилось 60 лет

22 февраля
2019 год

Новости кино >>
22 февраля 2019
Сегодня, 22 февраля, исполнилось 60 лет любимцу Дэвида Линча, популярному актёру кино и телевидения Кайлу Маклахлену, известному многим зрителям как специальный агент ФБР Дейл Купер из «Твин Пикса».

Кайлу Маклахлену исполнилось 60 лет

Кайл Мерритт Маклахлен родился 22 февраля 1959 года в Якиме, штат Вашингтон. У него имеются шотландские корни, он один из потомков Иоганна Себастьяна Баха по материнской линии. Обучался игре на органе, но в 18 лет по рекомендации матери избрал профессию актёра. Его братья Крейг и Кент также снимались в кино и на телевидении. В 1977-м Кайл поступил в университет Вашингтона в Сиэтле, который окончил бакалавром изящных искусств. Также в его образование входили курсы актёрского мастерства, что позволило ему играть в театре теней.

В 1982-м участвовал в Орегонском шекспировском фестивале в Ашланде, после чего вернулся в Сиэтл, чтобы поступить на штатную работу в Empty Space Theater. Но проработал актёр в театре недолго, поскольку на фестивале его заметил Дэвид Линч. Культовый режиссёр доверил дебютанту главную роль в экранизации «Дюны» Фрэнка Херберта — он воплотил образ юного Пола Атрейдиса. В 1986-м Маклахлен сыграл у Линча в «Синем бархате», после чего ненадолго расстался с ним, чтобы сняться в фантастической ленте Джека Шолдера «Скрытый враг». В 1989-м актёр впервые предстал в качестве Дейла Купера в сериале «Твин Пикс», прославившем его имя на весь мир. К полюбившемуся персонажу он вернулся ещё дважды — в приквеле «Твин Пикс: Огонь, иди со мной» и продолжении знаменитого телешоу, вышедшем уже в новом тысячелетии.

Кайлу Маклахлену исполнилось 60 лет

Помимо Линча актёр также играл в биографической картине Оливера Стоуна «Дорз», новой киноадаптации романа Франца Кафки «Процесс», эпатажной ленте Пола Верхувена «Шоугёлз», киноверсии «Флинтстоунов», «Эффекте спускового крючка» Дэвида Коппа, «Гамлете» Майкла Алмерейды, «Тайм-коде» Майка Фиггиса, «Шоссе номер 9», «Найти Алису», «Почти натурал», «Тайне дома с часами» Элая Рота и «Птице высокого полёта» Стивена Содерберга. Много работает на телевидении, где его можно увидеть в сериалах «Секс в большом городе», «Отчаянные домохозяйки», «Как я встретил вашу маму», «Beрь», «Хорошая жена», «Агенты Щ.И.Т.» и «Портландия». Голос актёра можно услышать в мультфильмах и анимационных сериалах «Освободите Джимми», «Лига справедливости: Новый барьер», «Головоломка», «Гравити Фолз», а также в компьютерной игре Grand Theft Auto III. Всего на счету мастера более 70 ролей в кино и на телевидении. В 1993-м попробовал себя в качестве режиссёра, сняв один из эпизодов «Баек из склепа».

Обладатель пяти престижных наград, среди которых «Золотой глобус». В 2019-м его можно будет увидеть на большом экране в «Фонзо» Джоша Транка, где Том Харди играет Аль Капоне.
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