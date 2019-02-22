Съёмки киноальманаха «Счастье – это… Часть 2» подошли к концу

Завершились съёмки киноальманаха «Счастье – это… Часть 2». Картина, созданная в рамках проекта Disney «Счастье – это...» начинающими российскими кинематографистами, выйдет в прокат 1 апреля. Любой желающий сможет посмотреть фильм бесплатно в кинотеатрах по всей стране, уточняет пресс-служба российского отделения компании Disney.
Новелла «Братья» рассказывает о том, как страх за старшего брата помогает семилетнему мальчику найти в себе силы преодолеть любые опасности, пусть даже и ненастоящие. «Родная» повествует о взаимоотношениях матери и её дочери-журналиста, которая благодаря тайне, раскрытой во время интервью с известной актрисой, смогла увидеть, что настоящее счастье всегда было рядом. Сюжет новеллы «Самый важный игрок» строится на том, что в каждом из нас есть свои сильные стороны, нужно их только принять. В новелле «Шансы в танцы» главным героем становится сотрудник клининговой службы Лёня, который стремится к исполнению своей мечты несмотря ни на что. «Фантазёр» раскрывает мысль, что фантазия – это великая сила, которая помогает объединять людей. «Фото на счастье» рассказывает историю двух влюблённых фотографов Андрея и Тони, которые ради друг друга должны суметь преодолеть конфликт, связанный с такими разными взглядами на искусство фотографии. А новелла Allegro Moderato повествует о музыканте Василии, которому ради своей мечты придётся не только пройти прослушивание у маэстро с мировым именем, но и распутать интригу соперника.
фото: Пресс-служба российского отделения компании Disney
«Интересно, что из семи победителей в "Конкурсе режиссёров" у нас шесть женщин. Процесс съёмок был сложным. Мы получили совершенно другой киноальманах, жанровое разнообразие новелл в этот раз гораздо шире... Невероятно интересно наблюдать за тем, как начинающие кинематографисты решают творческую задачу — предлагают абсолютно новые идеи и делятся своим видением сценария. Мы все вместе проделали огромную работу — мы нашли друг друга», – поделился креативный продюсер компании Disney в России и СНГ и председатель жюри проекта «Счастье это…» Владимир Грамматиков.
Фильм снимался в двух городах – в Москве съёмки осуществляла кинокомпания «ПАРК Продакшн», в Санкт-Петербурге – киностудия «ФильмФест». Оператором-постановщиком выступил Александр Носовский.