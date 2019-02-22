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Съёмки киноальманаха «Счастье – это… Часть 2» подошли к концу

22 февраля
2019 год

Новости кино >>
22 февраля 2019
Завершились съёмки киноальманаха «Счастье – это… Часть 2». Картина, созданная в рамках проекта Disney «Счастье – это...» начинающими российскими кинематографистами, выйдет в прокат 1 апреля. Любой желающий сможет посмотреть фильм бесплатно в кинотеатрах по всей стране, уточняет пресс-служба российского отделения компании Disney.

Продолжение альманаха 2015 года стало итогом проекта «Счастье – это...», который в 2017-м компания Disney запустила уже во второй раз. В жюри проекта вошли Владимир Грамматиков, Фёдор Бондарчук, Оксана Карас, Сергей Лукьяненко, Павел Лунгин, Андрей Мерзликин, Анна Михалкова, Джаник Файзиев и Владимир Хотиненко. В ходе нескольких конкурсных этапов были отобраны лучшие начинающие сценаристы и режиссёры для работы над фильмом, а поклонники кино без профильного образования приняли участие во всенародных конкурсах.

Съёмки киноальманаха «Счастье – это… Часть 2» подошли к концу
фото: Пресс-служба российского отделения компании Disney

Новая картина состоит из семи короткометражных фильмов о счастье: «Братья», «Родная», «Самый важный игрок», «Шансы в танцы», «Фантазёр», «Фото на счастье» и Allegro moderato, в которых начинающих кинематографистов Ирину Бас, Елену Войтович, Ангелину Дебор, Зураба Джиджилаву, Юлию Машукову, Анну Митафиди и Анастасию Тимофееву поддержали Ирина Алфёрова, Ксения Алфёрова, Елена Валюшкина, Никита Волков, Станислав Дужников, Валентина Мазунина, Дарья Мороз, Аглая Тарасова, Лариса Удовиченко, Людмила Чурсина, Мария Шалаева, Леонид Якубович и другие известные актёры.

Новелла «Братья» рассказывает о том, как страх за старшего брата помогает семилетнему мальчику найти в себе силы преодолеть любые опасности, пусть даже и ненастоящие. «Родная» повествует о взаимоотношениях матери и её дочери-журналиста, которая благодаря тайне, раскрытой во время интервью с известной актрисой, смогла увидеть, что настоящее счастье всегда было рядом. Сюжет новеллы «Самый важный игрок» строится на том, что в каждом из нас есть свои сильные стороны, нужно их только принять. В новелле «Шансы в танцы» главным героем становится сотрудник клининговой службы Лёня, который стремится к исполнению своей мечты несмотря ни на что. «Фантазёр» раскрывает мысль, что фантазия – это великая сила, которая помогает объединять людей. «Фото на счастье» рассказывает историю двух влюблённых фотографов Андрея и Тони, которые ради друг друга должны суметь преодолеть конфликт, связанный с такими разными взглядами на искусство фотографии. А новелла Allegro Moderato повествует о музыканте Василии, которому ради своей мечты придётся не только пройти прослушивание у маэстро с мировым именем, но и распутать интригу соперника.

Съёмки киноальманаха «Счастье – это… Часть 2» подошли к концу
фото: Пресс-служба российского отделения компании Disney

«Интересно, что из семи победителей в "Конкурсе режиссёров" у нас шесть женщин. Процесс съёмок был сложным. Мы получили совершенно другой киноальманах, жанровое разнообразие новелл в этот раз гораздо шире... Невероятно интересно наблюдать за тем, как начинающие кинематографисты решают творческую задачу — предлагают абсолютно новые идеи и делятся своим видением сценария. Мы все вместе проделали огромную работу — мы нашли друг друга», – поделился креативный продюсер компании Disney в России и СНГ и председатель жюри проекта «Счастье это…» Владимир Грамматиков.

Фильм снимался в двух городах – в Москве съёмки осуществляла кинокомпания «ПАРК Продакшн», в Санкт-Петербурге – киностудия «ФильмФест». Оператором-постановщиком выступил Александр Носовский.
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Счастье - это...Счастье – это... 2

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Съёмки киноальманаха «Счастье – это… Часть 2» подошли к концу фотографии
Съёмки киноальманаха «Счастье – это… Часть 2» подошли к концу фотографии
Съёмки киноальманаха «Счастье – это… Часть 2» подошли к концу фотографии
Съёмки киноальманаха «Счастье – это… Часть 2» подошли к концу фотографии
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