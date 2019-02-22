Пухлый мальчик из ниоткуда Тэрон Эджертон становится суперзвездой

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Новости кино Путин поддержал детское и анимационное кино Президент поручил увеличивать ежегодно на один миллиард рублей размер субсидии на поддержку российской кинематографии.

Новости кино Съёмки киноальманаха «Счастье – это… Часть 2» подошли к концу Картина выйдет в прокат 1 апреля.

Спутник телезрителя «СуперБобровы»: Метеорит пленительного счастья 22 февраля, 20:00, Супер

Ролики фильмов «Стражи отчизны» Отряд спецагентов «пробудили» ото глубокого гипноза, чтобы они снова спасли родину.

Рецензии на фильмы «Тобол»: Пересядь с иглы петровского одобрения на нефтяную иглу Дмитрий Дюжев в образе Петра Первого и «огузки» Дмитрия Назарова – ни в какие рамки