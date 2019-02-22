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Пухлый мальчик из ниоткуда Тэрон Эджертон становится суперзвездой

22 февраля
2019 год

Новости кино >>
22 февраля 2019
В сети появился второй трейлер музыкального байопика «Рокетмен», посвященного становлению легендарного исполнителя Элтона Джона.


«Рокетмен» - грандиозная музыкальная фантазия, освещающая невероятную историю превращения застенчивого парня Реджинальда Дуайта, талантливейшего пианиста из маленького городка, в суперзвезду и культовую фигуру мировой поп-музыки Элтона Джона. Зрители увидят, как он учился в Королевской академии музыки и как ворвался на вершину музыкального олимпа.

Пухлый мальчик из ниоткуда Тэрон Эджертон становится суперзвездой

Главную роль в картине сыграл Тэрон Эджертон («Kingsman: Секретная служба»), который исполнял все песни маэстро самостоятельно. Также в съемках приняли участие Ричард Мэдден, Брайс Даллас Ховард, Джейми Белл, Стивен Макинтош, Харриет Уолтер, Камиль Лемешевский, Чарли Роу, Джемма Джонс, Том Беннетт, Кит Коннор и другие. Режиссёром выступил Декстер Флетчер («Богемская рапсодия»).

В российский прокат «Рокетмен» выходит 6 июня 2019 года.
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Пухлый мальчик из ниоткуда Тэрон Эджертон становится суперзвездой фотографии
Пухлый мальчик из ниоткуда Тэрон Эджертон становится суперзвездой фотографии
Пухлый мальчик из ниоткуда Тэрон Эджертон становится суперзвездой фотографии
Пухлый мальчик из ниоткуда Тэрон Эджертон становится суперзвездой фотографии
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