Пухлый мальчик из ниоткуда Тэрон Эджертон становится суперзвездой

В сети появился второй трейлер музыкального байопика «Рокетмен»
, посвященного становлению легендарного исполнителя Элтона Джона.
«Рокетмен» - грандиозная музыкальная фантазия, освещающая невероятную историю превращения застенчивого парня Реджинальда Дуайта, талантливейшего пианиста из маленького городка, в суперзвезду и культовую фигуру мировой поп-музыки Элтона Джона. Зрители увидят, как он учился в Королевской академии музыки и как ворвался на вершину музыкального олимпа.
Главную роль в картине сыграл Тэрон Эджертон
(«Kingsman: Секретная служба»
), который исполнял все песни маэстро самостоятельно
. Также в съемках приняли участие Ричард Мэдден
, Брайс Даллас Ховард
, Джейми Белл
, Стивен Макинтош
, Харриет Уолтер
, Камиль Лемешевский
, Чарли Роу
, Джемма Джонс
, Том Беннетт
, Кит Коннор
и другие. Режиссёром выступил Декстер Флетчер
(«Богемская рапсодия»
).
В российский прокат «Рокетмен»
выходит 6 июня 2019 года.