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Путин поддержал детское и анимационное кино

22 февраля
2019 год

Новости кино >>
22 февраля 2019
Фонд кино сможет поддерживать производство отечественных детских и анимационных картин благодаря ежегодному увеличению на один миллиард рублей субсидии на поддержку российской кинематографии. Соответствующий пункт указан президентом Российской федерации Владимиром Путиным в перечне поручений по итогам заседания 15 декабря Совета по культуре и искусству. Документ опубликован на сайте главы государства.

Путин поддержал детское и анимационное кино
фото: ridus.ru

Согласно поручению, правительству России «по представлению совета Федерального фонда социальной и экономической поддержке отечественной кинематографии (Фонда кино) и Минкультуры России» следует «наделить названный Фонд функциями по оказанию целевой финансовой поддержки производства и проката национальных фильмов для детской и семейной аудитории, а также уникальных авторских национальных анимационных фильмов ведущих российских режиссёров-мультипликаторов, предусмотрев начиная с 2019 года увеличение на 1 млрд рублей ежегодно размера бюджетной субсидии на поддержку отечественной кинематографии».

Доклад по решению данного вопроса должны предоставить Путину до 15 июня текущего года.

Как сообщает ТАСС, о детском кино на заседании Совета заговорил режиссёр Андрей Кончаловский. По его словам, «в Министерстве культуры есть отдельная статья расходов на детское кино, а в Фонде кино это не разделено. Я бы попросил сделать отдельно бюджет и внимание к такому вопросу, как кинематограф для детей».
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