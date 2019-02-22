Путин поддержал детское и анимационное кино

Фонд кино сможет поддерживать производство отечественных детских и анимационных картин благодаря ежегодному увеличению на один миллиард рублей субсидии на поддержку российской кинематографии. Соответствующий пункт указан президентом Российской федерации Владимиром Путиным
в перечне поручений по итогам заседания 15 декабря Совета по культуре и искусству. Документ опубликован на сайте
главы государства.
Согласно поручению, правительству России «по представлению совета Федерального фонда социальной и экономической поддержке отечественной кинематографии (Фонда кино) и Минкультуры России»
следует «наделить названный Фонд функциями по оказанию целевой финансовой поддержки производства и проката национальных фильмов для детской и семейной аудитории, а также уникальных авторских национальных анимационных фильмов ведущих российских режиссёров-мультипликаторов, предусмотрев начиная с 2019 года увеличение на 1 млрд рублей ежегодно размера бюджетной субсидии на поддержку отечественной кинематографии»
.
Доклад по решению данного вопроса должны предоставить Путину до 15 июня текущего года.
Как сообщает ТАСС
, о детском кино на заседании Совета заговорил режиссёр Андрей Кончаловский
. По его словам, «в Министерстве культуры есть отдельная статья расходов на детское кино, а в Фонде кино это не разделено. Я бы попросил сделать отдельно бюджет и внимание к такому вопросу, как кинематограф для детей».