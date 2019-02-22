Ubisoft адаптирует игру Skull & Bones для телевидения

За производство телевизионной адаптации игры под присмотром Ubisoft возьмётся Atlas Entertainment. Сценарий пилота доверят Аманде Сегел («Мгла»), выступающей исполнительным продюсером вместе с Энди Хорвицем и Ричардом Саклом.
Сериал «Череп и кости», чья премьера запланирована на текущий год, поведает о девушке, рассекающей на корабле по Индийскому океану в XVIII веке, когда «золотой век» пиратства подходил к своему печальному концу.
Ubisoft анонсировала Skull & Bones на выставке E3 два года назад. Игра должна была выйти ещё в начале 2018 года на PC, PS4 и Xbox One, но затем её релиз перенесли на 2019-й.