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Борис Хлебников завершил съемки сериала «Шторм»

23 февраля
2019 год

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23 февраля 2019
Режиссер фильма «Аритмия» и сериала «Обычная женщина» Борис Хлебников завершил съемки нового проекта – восьмисерийной драмы «Шторм» с Максимом Лагашкиным и Александром Робаком в главных ролях. Премьера сериала состоится на видеосервисе START, сообщает пресс-служба сервиса.

Борис Хлебников завершил съемки сериала «Шторм»
фото: Видеосервис START

В центре сюжета – двое друзей, Михаил Осокин (Лагашкин) и Сергей Градов (Робак). Первый работает в убойном отделе полиции, второй – в отделе по борьбе с коррупцией. Чтобы спасти жену от смертельной болезни и найти деньги на дорогостоящую операцию, Градов идет на должностные преступления и пытается скрыть улики. Изворотливый ум и талант выстраивать сложные многоходовые схемы делают его практически неуловимым. Расследующий череду преступлений Осокин начинает догадываться, что к делу причастен Градов, хотя достаточных доказательств у него пока нет. Для Михаила становится делом чести изобличить своего друга.

«"Шторм" – история про двух друзей-полицейских, которые в силу обстоятельств становятся врагами. Мне очень понравился сценарий, написанный Наташей Мещаниновой, получилась современная история о выборе и судьбоносном поступке, о дружбе и предательстве, о том, на что может пойти человек ради любви. Но, что особенно меня привлекает, в проекте нет ни доли морализаторства. В главных ролях я изначально видел Александра Робака, Максима Лагашкина, Анну Михалкову и Анну Котову, и, после первых же удачных совместных проб, они были утверждены», – отметил Хлебников.

Съемки сериала проходили в Санкт-Петербурге и Кронштадте. Производством проекта занимаются видеосервис START и кинокомпания «Марс Медиа».
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Анна Котова-ДерябинаМаксим ЛагашкинАнна МихалковаАлександр РобакБорис Хлебников
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АритмияОбычная женщинаШторм

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Борис Хлебников завершил съемки сериала «Шторм» фотографии
Борис Хлебников завершил съемки сериала «Шторм» фотографии
Борис Хлебников завершил съемки сериала «Шторм» фотографии
Борис Хлебников завершил съемки сериала «Шторм» фотографии
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