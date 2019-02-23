Борис Хлебников завершил съемки сериала «Шторм»

В центре сюжета – двое друзей, Михаил Осокин (Лагашкин) и Сергей Градов (Робак). Первый работает в убойном отделе полиции, второй – в отделе по борьбе с коррупцией. Чтобы спасти жену от смертельной болезни и найти деньги на дорогостоящую операцию, Градов идет на должностные преступления и пытается скрыть улики. Изворотливый ум и талант выстраивать сложные многоходовые схемы делают его практически неуловимым. Расследующий череду преступлений Осокин начинает догадываться, что к делу причастен Градов, хотя достаточных доказательств у него пока нет. Для Михаила становится делом чести изобличить своего друга.
«"Шторм" – история про двух друзей-полицейских, которые в силу обстоятельств становятся врагами. Мне очень понравился сценарий, написанный Наташей Мещаниновой, получилась современная история о выборе и судьбоносном поступке, о дружбе и предательстве, о том, на что может пойти человек ради любви. Но, что особенно меня привлекает, в проекте нет ни доли морализаторства. В главных ролях я изначально видел Александра Робака, Максима Лагашкина, Анну Михалкову и Анну Котову, и, после первых же удачных совместных проб, они были утверждены», – отметил Хлебников.
Съемки сериала проходили в Санкт-Петербурге и Кронштадте. Производством проекта занимаются видеосервис START и кинокомпания «Марс Медиа».