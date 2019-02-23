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Аргентинские старики-разбойники инсценируют смерть, чтобы продать картины

23 февраля
2019 год

Новости кино >>
23 февраля 2019
Кино-театр.ру представляет трейлер лирической комедии «Шедевр» режиссера Гастона Дюпра («Почётный гражданин»), участвовавшей во внеконкурсной программе Венецианского кинофестиваля-2018.


Картина рассказывает историю о многолетней дружбе между эксцентричным художником Ренцо Нерви и хватким галеристом Артуро Сильва. Их «золотое время» уже позади - картины продаются плохо, а сложный характер творца не оставляет шансов на то, что ситуация может измениться. В конце концов, домовладелец выселяет Ренцо из квартиры из-за огромных долгов, а сам Ренцо оказывается в больнице и погружается в депрессию. Видя состояние друга (и желая поправить собственное пошатнувшееся финансовое положение), Артуро придумывает остроумную аферу - инсценировать смерть Ренцо, чтобы его картины выросли в цене. План оказался вполне жизнеспособным и приносил немалые деньги всем причастным, пока неудавшийся ученик Ренцо не проследил за Артуро до небольшого домика в горах, где счастливый художник продолжал писать картины, чтобы они потом «неожиданно находились». Когда оказавшийся идеалистом молодой человек отказывается от взятки и настаивает на необходимости раскрытия правды, друзья решают его убить.

Аргентинские старики-разбойники инсценируют смерть, чтобы продать картины

Главные роли в фильме исполнили Гильермо Франселла, Луис Брандони, Рауль Аревало, Андреа Фриджерио, Мария Сольди, Моника Дюпра, Сантьяго Коровски, Мелина Мэтьюс, Алехандро Пакер и другие.

На съемках ленты использовались картины прославленного аргентинского художника-экспрессиониста Карлоса Герриарены. После представления в Венеции «Шедевр» получил отличные отзывы критиков и зрителей и был продан более чем в 20 стран мира.

Бен Кролл, Variety: «Несмотря на то что «Шедевр» проходит путь от buddy comedy и острой сатиры до серьёзных размышлений о возрасте и болезни, делает он это не тем путём и не в том порядке, как следовало бы ожидать, и с лёгкостью, характерной для режиссёрского почерка Гастона Дюпра».

Хорди Коста, Elpais: «Название фильма, его повествовательный голос (голос галериста в исполнении Гильермо Франселлы) и постер дают важные подсказки, чтобы разобраться в предложенной нам игре. В конце концов перед зрителем предстаёт неклассическая история дружбы, комедия о единстве и борьбе противоположностей и работа режиссёра, который и сам выступил портретистом для этих сложных и очень интересных персонажей».

В российский прокат «Шедевр» выходит 28 февраля.
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Аргентинские старики-разбойники инсценируют смерть, чтобы продать картины фотографии
Аргентинские старики-разбойники инсценируют смерть, чтобы продать картины фотографии
Аргентинские старики-разбойники инсценируют смерть, чтобы продать картины фотографии
Аргентинские старики-разбойники инсценируют смерть, чтобы продать картины фотографии
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