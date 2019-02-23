Аргентинские старики-разбойники инсценируют смерть, чтобы продать картины

Кино-театр.ру представляет трейлер лирической комедии «Шедевр»
режиссера Гастона Дюпра
(«Почётный гражданин»
), участвовавшей во внеконкурсной программе Венецианского кинофестиваля-2018.
Картина рассказывает историю о многолетней дружбе между эксцентричным художником Ренцо Нерви и хватким галеристом Артуро Сильва. Их «золотое время» уже позади - картины продаются плохо, а сложный характер творца не оставляет шансов на то, что ситуация может измениться. В конце концов, домовладелец выселяет Ренцо из квартиры из-за огромных долгов, а сам Ренцо оказывается в больнице и погружается в депрессию. Видя состояние друга (и желая поправить собственное пошатнувшееся финансовое положение), Артуро придумывает остроумную аферу - инсценировать смерть Ренцо, чтобы его картины выросли в цене. План оказался вполне жизнеспособным и приносил немалые деньги всем причастным, пока неудавшийся ученик Ренцо не проследил за Артуро до небольшого домика в горах, где счастливый художник продолжал писать картины, чтобы они потом «неожиданно находились». Когда оказавшийся идеалистом молодой человек отказывается от взятки и настаивает на необходимости раскрытия правды, друзья решают его убить.
Главные роли в фильме исполнили Гильермо Франселла
, Луис Брандони
, Рауль Аревало
, Андреа Фриджерио
, Мария Сольди
, Моника Дюпра
, Сантьяго Коровски
, Мелина Мэтьюс
, Алехандро Пакер
и другие.
На съемках ленты использовались картины прославленного аргентинского художника-экспрессиониста Карлоса Герриарены. После представления в Венеции «Шедевр» получил отличные отзывы критиков и зрителей и был продан более чем в 20 стран мира.
Бен Кролл
, Variety: «Несмотря на то что «Шедевр» проходит путь от buddy comedy и острой сатиры до серьёзных размышлений о возрасте и болезни, делает он это не тем путём и не в том порядке, как следовало бы ожидать, и с лёгкостью, характерной для режиссёрского почерка Гастона Дюпра
».
Хорди Коста
, Elpais: «Название фильма, его повествовательный голос (голос галериста в исполнении Гильермо Франселлы) и постер дают важные подсказки, чтобы разобраться в предложенной нам игре. В конце концов перед зрителем предстаёт неклассическая история дружбы, комедия о единстве и борьбе противоположностей и работа режиссёра, который и сам выступил портретистом для этих сложных и очень интересных персонажей
».
В российский прокат «Шедевр»
выходит 28 февраля.