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«Призраков дома на холме» продлили на второй сезон

23 февраля
2019 год

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23 февраля 2019
Один из самых запоминающихся сериалов прошлого года – «Призраки дома на холме» – продлили на второй сезон. Он выйдет на Netflix в 2020 году, сообщает Deadline.

«Призраков дома на холме» продлили на второй сезон

Проект не будет прямым продолжением первой части. Основан второй сезон будет на повести Генри Джеймса «Поворот винта», рассказывающей о молодой гувернантке, которая присматривает за детьми лондонского аристократа в его таинственной усадьбе, где, как кажется, обитают призраки, пытающиеся завладеть детьми. Название второго сезона – «Призраки особняка Блай» (The Haunting of Bly Manor).

Работать над сериалом будут Майк Флэнеган и Тревор Мэйси, за плечами которых не только первый сезон «Призраков», но и фильмы «Окулус» и «Игра Джеральда». Они также подписали договор об эксклюзивном сотрудничестве со стриминг-сервисом Netflix.

«Призраки дома на холме» вышли в октябре прошлого года на Netflix. Сериал, состоящий из 10 эпизодов, является вольной адаптацией романа Шерли Джексон. Речь в сериале идет о семье Крейнов, которые, столкнувшись с новой потерей, возвращаются в свой старый дом, где когда-то погибла их мать.
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