«Призраков дома на холме» продлили на второй сезон

Один из самых запоминающихся сериалов прошлого года – «Призраки дома на холме
» – продлили на второй сезон. Он выйдет на Netflix в 2020 году, сообщает Deadline
.
Проект не будет прямым продолжением первой части. Основан второй сезон будет на повести Генри Джеймса «Поворот винта», рассказывающей о молодой гувернантке, которая присматривает за детьми лондонского аристократа в его таинственной усадьбе, где, как кажется, обитают призраки, пытающиеся завладеть детьми. Название второго сезона – «Призраки особняка Блай
» (The Haunting of Bly Manor).
Работать над сериалом будут Майк Флэнеган
и Тревор Мэйси
, за плечами которых не только первый сезон «Призраков», но и фильмы «Окулус
» и «Игра Джеральда
». Они также подписали договор об эксклюзивном сотрудничестве со стриминг-сервисом Netflix.
«Призраки дома на холме» вышли в октябре прошлого года на Netflix. Сериал, состоящий из 10 эпизодов, является вольной адаптацией романа Шерли Джексон. Речь в сериале идет о семье Крейнов, которые, столкнувшись с новой потерей, возвращаются в свой старый дом, где когда-то погибла их мать.