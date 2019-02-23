Дарья Волга и Нина Касторф расскажут о семейных ценностях

Продакшн-компания IVORY films по заказу телеканала «Украина» приступила к работе над восьмисерийным фильмом «Любимые дети», сообщает пресс-служба канала.
фото: IVORY films
В центре сюжета – история семьи, которая под влиянием обстоятельств распалась. Дети уехали в большой город в поисках счастья и благополучной жизни, оставив свою мать, которая с тревогой ждет от них весточки. Изредка сын и двое дочерей присылают ей сообщения о своих успехах, однако сердце матери чует неладное.
«Этот сериал – о семейных ценностях, но о другой, не самой позитивной, их стороне, В жизни каждого из героев происходит определенный кризис, перелом, который заставляет их переосмыслить свою жизнь. Каждая история в этом сюжете запутана, как вязь крючком. Мама, почувствовав, что с детками что-то не так, собирается ехать к ним в столицу и собирать распавшуюся семью, составлять судьбы детей вместе, как лоскутки в одно целое. Достаточно остросюжетно это все получается, все восемь серий маме придется узнавать о жизни детей очень жесткие вещи. А вот что именно и как — это интрига, которую мы хотим сохранить до выхода сериала», – отмечает режиссер Сергей Толкушкин.