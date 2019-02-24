Скончался режиссер «Поющих под дождем» Стэнли Донен

Стэнли Донен родился в апреле 1924 года в Колумбии, учился в Университете Южной Каролины, однако затем уехал в Нью-Йорк. Там он сначала дебютировал как танцор в мюзикле «Пол Джоу», где также играл и Джин Келли, будущий соратник Донена, с которым он и пришел в режиссуру. Их первой совместной работой стала экранизация мюзикла Бетти Комден и Адольфа Грина «Увольнение в город» в 1949 году. Еще через пару лет вышла «Королевская свадьба», а в 1952-м – «Поющие под дождем» с Джином Келли в главной роли.
На счету Донена более 30 режиссерских работ, в числе которых «Забавная мордашка» и «Шарада» с Одри Хепберн. Несмотря на то, что многие его работы считаются классикой голливудских мюзиклов, Донен за свою карьеру получил лишь несколько номинаций на премию Американской гильдии режиссеров и ни одной на «Оскар». Статуэтка досталась ему лишь в конце 1990-х – за вклад в развитие американского кино.