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«Холмс&Ватсон» стал худшим фильмом года

24 февраля
2019 год

Новости кино >>
24 февраля 2019
По традиции за сутки до «Оскара» объявляются победители антипремии «Золотая малина». Триумфатором года на этот раз стала комедия Этана Коэна «Холмс&Ватсон».

«Холмс&Ватсон» стал худшим фильмом года

Картина названа худшим фильмом сезона, сам Коэн – худшим режиссером. Фильм также «удостоен» звания худшего «ремейка, сиквела или подделки», а сыгравший в нем Джон Си Рейли назван худшим актером второго плана.

Впрочем, в актерских категориях своеобразный рекорд установил Дональд Трамп. «Золотой малиной» как худшего актера его отметили сразу за два документальных фильма – «Смерть нации» и «Фаренгейт 11/9». За эти же работы Трамп победил еще и в номинации «Худший экранный дуэт» – в паре с «его нескончаемой мелочностью». Кроме того его советница Келлиэнн Конуэй была названа худшей актрисой второго плана («Фаренгейт 11/9»).

«Золотая малина» в главной женской актерской номинации досталась Мелиссе Маккарти за «Игрушки для взрослых» и «Душу компании». Интересно, что в этом году Маккарти также является претенденткой на премию «Оскар» – за ленту «Сможете ли вы меня простить?»

Худшим сценарием названы «Пятьдесят оттенков свободы», а специальная «Золотая малина» за худший прокат досталась «Клубу миллиардеров» с Кевином Спейси в одной из главных ролей.
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персоны
Итан Коэн (II)Мелисса МаккартиДжон Си РейлиКевин СпейсиДональд Трамп
фильмы
50 оттенков свободыДуша компанииИгрушки для взрослыхКлуб миллиардеровСможете ли вы меня простить?Холмс и Ватсон

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