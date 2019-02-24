«Холмс&Ватсон» стал худшим фильмом года

По традиции за сутки до «Оскара» объявляются победители антипремии «Золотая малина
». Триумфатором года на этот раз стала комедия Этана Коэна
«Холмс&Ватсон
».
Картина названа худшим фильмом сезона, сам Коэн – худшим режиссером. Фильм также «удостоен» звания худшего «ремейка, сиквела или подделки», а сыгравший в нем Джон Си Рейли
назван худшим актером второго плана.
Впрочем, в актерских категориях своеобразный рекорд установил Дональд Трамп
. «Золотой малиной» как худшего актера его отметили сразу за два документальных фильма – «Смерть нации
» и «Фаренгейт 11/9
». За эти же работы Трамп победил еще и в номинации «Худший экранный дуэт» – в паре с «его нескончаемой мелочностью». Кроме того его советница Келлиэнн Конуэй
была названа худшей актрисой второго плана («Фаренгейт 11/9»).
«Золотая малина» в главной женской актерской номинации досталась Мелиссе Маккарти
за «Игрушки для взрослых
» и «Душу компании
». Интересно, что в этом году Маккарти также является претенденткой на премию «Оскар» – за ленту «Сможете ли вы меня простить?
»
Худшим сценарием названы «Пятьдесят оттенков свободы
», а специальная «Золотая малина» за худший прокат досталась «Клубу миллиардеров
» с Кевином Спейси
в одной из главных ролей.