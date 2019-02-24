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Жак Одиар назван лучшим режиссером на премии «Сезар»

24 февраля
2019 год

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24 февраля 2019
Во Франции назвали обладателей главной кинематографической премии «Сезар». Триумфатором стала дебютная картина актера Ксавье Леграна «Опекунство».

Жак Одиар назван лучшим режиссером на премии «Сезар»
фото: "Опекунство"

Фильм «Опекунство» рассказывает о семейной паре Бессонов, которая во время развода решает вопрос с опекой над своим сыном. Картина стала первой полнометражной работой Ксавье Леграна. Премьера ее прошла на Венецианском кинофестивале, где лента получила не только приз за лучший дебют, но и награду за лучшую режиссерскую работу.

На «Сезаре» картина получила четыре статуэтки – за лучший фильм, сценарий, монтаж, а также лучшую женскую роль (Леа Дрюкер).

Лучшим режиссером был назван Жак Одиар за ленту «Братья Систерс». Фильм также отмечен наградами за лучший звук, работу оператора и художника-постановщика.

В категории иностранных лент победу одержали «Магазинные воришки» Хирокадзу Корээда.
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