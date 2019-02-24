Йоргос Лантимос обратится к криминальному жанру

Режиссер Йоргос Лантимос
, чья недавняя лента «Фаворитка
» заявлена в 10 номинациях на премию «Оскар
», затеял новый проект, над которым он будет работать вместе с продюсерами упомянутой «Фаворитки», а также двух его предыдущих англоязычных картин – «Лобстер
» и «Убийство священного оленя
», сообщает Deadline
.
Фильм станет адаптацией новеллы Pop. 1280
американского писателя Джима Томпсона
, с которым когда-то работал Стэнли Кубрик
. Лантимос выступит автором сценария, режиссером и одним из продюсеров ленты.
В центре сюжета – коррумпированный шериф маленького городка, который манипулирует людьми (в основном тоже нечистыми на руку), чтобы выиграть выборы. Новелла уже однажды была использована для адаптации. В 1981 году по ее мотивам снял фильм «Безупречная репутация
» Бертран Тавернье
. В картине сыграли Филипп Нуаре
и Изабель Юппер
. Лента была номинирована на «Оскар» в категории «лучший фильм на иностранном языке», однако статуэтку тогда уступила испанскому фильму «Начать сначала
» Хосе Луиса Гарси.