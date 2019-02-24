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Йоргос Лантимос обратится к криминальному жанру

24 февраля
2019 год

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24 февраля 2019
Режиссер Йоргос Лантимос, чья недавняя лента «Фаворитка» заявлена в 10 номинациях на премию «Оскар», затеял новый проект, над которым он будет работать вместе с продюсерами упомянутой «Фаворитки», а также двух его предыдущих англоязычных картин – «Лобстер» и «Убийство священного оленя», сообщает Deadline.

Йоргос Лантимос обратится к криминальному жанру

Фильм станет адаптацией новеллы Pop. 1280 американского писателя Джима Томпсона, с которым когда-то работал Стэнли Кубрик. Лантимос выступит автором сценария, режиссером и одним из продюсеров ленты.

В центре сюжета – коррумпированный шериф маленького городка, который манипулирует людьми (в основном тоже нечистыми на руку), чтобы выиграть выборы. Новелла уже однажды была использована для адаптации. В 1981 году по ее мотивам снял фильм «Безупречная репутация» Бертран Тавернье. В картине сыграли Филипп Нуаре и Изабель Юппер. Лента была номинирована на «Оскар» в категории «лучший фильм на иностранном языке», однако статуэтку тогда уступила испанскому фильму «Начать сначала» Хосе Луиса Гарси.
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фильмы
ЛобстерУбийство священного оленяФаворитка

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