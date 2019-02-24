У «Исчезнувшей Банни Лейк» Отто Премингера появится ремейк

У фильма Отто Премингера
«Исчезнувшая Банни Лейк
» 1965 года появится ремейк, работу над которым будет вести компания Screen Gems, cообщает Deadline
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В центре сюжета – мать-одиночка Энн Лейк, которая переезжает из Нью-Йорка в Лондон. Обустроившись там, она отправляет свою четырехлетнюю дочь Банни в детский сад, однако, когда возвращается за ней, девочки нигде нет. Энн пытается найти дочь, но никто в детском саду даже не может вспомнить никакую Банни Лейк, сомневается в существовании девочки и полицейский Ньюхаус, который занимается расследованием. В оригинальной картине главные роли играли Кэрол Линли
, Кир Далли
и Лоуренс Оливье
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Права на ремейк принадлежат Columbia Pictures (сейчас подразделение Screen Gems, ранее работавшее над оригинальным фильмом) и наследнице Отто Премингера – его дочери Виктории, которая выступит сопродюсером проекта. Подробности нового фильма пока держатся в секрете.