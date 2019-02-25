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«Оскар» за лучший фильм достался «Зеленой книге»

25 февраля
2019 год

Новости кино >>
25 февраля 2019
В Лос-Анджелесе объявили номинантов на премию «Оскар». Результаты оказались довольно предсказуемыми. Лучшим фильмом стала «Зеленая книга» Питера Фаррелли.

«Оскар» за лучший фильм достался «Зеленой книге»
фото: "Зеленая книга"

Фильм рассказывает о путешествии джазового пианиста Дона Ширли и его водителя и охранника Тони Липа по югу США в 1962 году. Для своего маршрута они пользуются «Зеленой книгой», где указаны безопасные для афроамериканцев места. Картина также получила награду за оригинальный сценарий и «Оскар» за мужскую роль второго плана (Махершала Али).

Лучшим режиссером и оператором был назван Альфонсо Куарон, его «Рома» также получила награду как лучший фильм на иностранном языке. «Фаворитка» Йоргоса Лантимоса, у которой, как и у «Ромы», было 10 номинаций на «Оскар», отмечена была только одной статуэткой – Оливии Колман как лучшей актрисе.

Награду за лучшую мужскую роль получил Рами Малек за «Богемскую рапсодию». Байопик о Фредди Меркьюри также получил еще несколько технических «Оскаров» (монтаж, звук и монтаж звука).

«Черной пантере» достались награды за работу художников, а также музыку к фильму. Лучшей песней стала Shallow из фильма «Звезда родилась» Брэдли Купера. За адаптированный сценарий отметили «Черного клановца» Спайка Ли, «Власти» Адама Маккея досталась лишь статуэтка за лучший грим.

Полный список лауреатов премии «Оскар»:

Лучший фильм – «Зеленая книга» (читать рецензию)

«Черная пантера» (читать рецензию)
«Черный клановец» (читать рецензию)
«Богемская рапсодия» (читать рецензию)
«Фаворитка» (читать рецензию)
«Рома»
«Звезда родилась»
«Власть» (читать рецензию)

Лучший режиссерАльфонсо КуаронРома»)

Спайк ЛиЧерный клановец»)
Павел ПавликовскийХолодная война»)
Йоргос ЛантимосФаворитка»)
Адам МаккейВласть»)

Лучшая актрисаОливия Колман («Фаворитка»)

Ялица Апарисио («Рома»)
Гленн КлоузЖена»)
Леди Гага («Звезда родилась»)
Мелисса МакКартиСможете ли вы меня простить?»)

Лучший актерРами Малек («Богемская рапсодия»)

Кристиан Бэйл («Власть»)
Брэдли Купер («Звезда родилась»)
Уиллем ДефоВан Гог. На пороге вечности»)
Вигго Мортенсен («Зеленая книга»)

Лучший оригинальный сценарий – «Зеленая книга» (Ник Валлелонга, Питер Фаррелли, Брайан Хэйес Карри)

«Фаворитка» (Дебора Дэвис, Тони МакНамара)
«Дневник пастыря» (Пол Шредер)
«Рома» (Альфонсо Куарон)
«Власть» (Адам МакКей)

Лучший адаптированный сценарий – «Черный клановец» (Спайк Ли, Кевин Уиллмотт, Чарли Вачтел, Дэвид Рабиновиц)

«Баллада Бастера Скраггса» (Джоэл Коэн, Итан Коэн)
«Сможете ли вы меня простить?» (Николь Холофценер, Джефф Уитти)
«Если Бил-стрит могла бы заговорить» (Барри Дженкинс)
«Звезда родилась» (Брэдли Купер, Эрик Рот, Уилл Феттерс)

Лучший фильм на иностранном языке – «Рома»

«Капернаум»
«Холодная война»
«Работа без авторства»
«Магазинные воришки»

Лучший мультфильм – «Человек-паук: Через вселенные»

«Суперсемейка 2»
«Остров собак»
«Мирай из будущего»
«Ральф против интернета»

Лучший оператор – «Рома» (Альфонсо Куарон)

«Холодная война» (Лукаш Зал)
«Фаворитка»(Робби Райан)
«Работа без авторства» (Калеб Дешанель)
«Звезда родилась» (Мэттью Либатик)

Лучшая песня – Shallow («Звезда родилась»)

All The Stars («Черная пантера»)
The Place Where Lost Things Go («Мэри Поппинс возвращается»)
I'll Fight (RBG)
When A Cowboy Trades His Spurs For Wings («Баллада Бастера Скраггса»)

Лучшая музыка – «Черная пантера»

«Черный клановец»
«Если Бил-стрит могла говорить»
«Остров собак»
«Мэри Поппинс возвращается»

Лучший монтаж – «Богемская рапсодия»

«Черный клановец»
«Фаворитка»
«Зеленая книга»
«Власть»

Лучший актер второго планаМахершала Али («Зеленая книга»)

Адам Драйвер («Черный клановец»)
Сэм Эллиотт («Звезда родилась»)
Ричард Э. Грант («Сможете ли вы меня простить?»)
Сэм Рокуэлл («Власть»)

Лучшая актриса второго планаРеджина Кинг («Если Бил-стрит могла бы заговорить»)

Эми Адамс («Власть»)
Марина де Тавира («Рома»)
Эмма Стоун («Фаворитка»)
Рэйчел Вайс («Фаворитка»)

Лучшая работа художника-постановщика – «Черная пантера»

«Фаворитка»
«Человек на Луне»
«Мэри Поппинс возвращается»
«Рома»

Лучший звук – «Богемская рапсодия»

«Черная пантера»
«Человек на Луне»
«Рома»
«Звезда родилась»

Лучший монтаж звука – «Богемская рапсодия»

«Черная пантера»
«Человек на Луне»
«Тихое место»
«Рома»

Лучшие костюмы – «Черная пантера»

«Баллада Бастера Скраггса»
«Фаворитка»
«Мэри Поппинс возвращается»
«Две королевы»

Лучшие грим и прически – «Власть»

«На границе миров»
«Две королевы»


Лучшие визуальные эффекты – «Человек на Луне»

«Мстители: Война бесконечности»
«Кристофер Робин»
«Первому игроку приготовиться»
«Хан Соло: Звездный войны. Истории»

Лучший документальный фильм – «Свободный подъем в одиночку»

RGB
«Думай о пропасти»
«Об отцах и сыновьях»
«Округ Хейл утром и вечером»

Лучший короткометражный документальный фильм – «Точка. Конец предложения»

«Конец игры»
«Ночь в саду»
«Шлюпка»
«Паршивая овца»

Лучший короткометражный анимационный фильм – «Бао»

«Выходные»
«Один маленький шаг»
«Поздний полдень»
«Поведение животных»


Лучший короткометражный игровой фильм – «Кожа»

«Дикарь»
«Маргарет»
«Мать»
«Задержание»
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