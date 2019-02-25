«Оскар» за лучший фильм достался «Зеленой книге»

В Лос-Анджелесе объявили номинантов на премию «Оскар». Результаты оказались довольно предсказуемыми. Лучшим фильмом стала «
Зеленая книга
»
Питера Фаррелли
.
фото: "Зеленая книга"
Фильм рассказывает о путешествии джазового пианиста Дона Ширли и его водителя и охранника Тони Липа по югу США в 1962 году. Для своего маршрута они пользуются «Зеленой книгой», где указаны безопасные для афроамериканцев места. Картина также получила награду за оригинальный сценарий и «Оскар» за мужскую роль второго плана (
Махершала Али
).
Лучшим режиссером и оператором был назван
Альфонсо Куарон
, его «
Рома
» также получила награду как лучший фильм на иностранном языке. «
Фаворитка
»
Йоргоса Лантимоса
, у которой, как и у «Ромы», было 10 номинаций на «Оскар», отмечена была только одной статуэткой –
Оливии Колман
как лучшей актрисе.
Награду за лучшую мужскую роль получил
Рами Малек
за «
Богемскую рапсодию
». Байопик о Фредди Меркьюри также получил еще несколько технических «Оскаров» (монтаж, звук и монтаж звука).
«
Черной пантере
» достались награды за работу художников, а также музыку к фильму. Лучшей песней стала Shallow из фильма «
Звезда родилась
»
Брэдли Купера
. За адаптированный сценарий отметили «
Черного клановца
»
Спайка Ли
, «
Власти
»
Адама Маккея
досталась лишь статуэтка за лучший грим.
Полный список лауреатов премии «Оскар»:
Лучший фильм
– «Зеленая книга» (
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«Черная пантера» (
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«Черный клановец» (
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«
Богемская рапсодия
» (
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«Фаворитка» (
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«Рома»
«
Звезда родилась
»
«Власть» (
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Лучший режиссер
–
Альфонсо Куарон
(«
Рома
»)
Спайк Ли
(«
Черный клановец
»)
Павел Павликовский
(«
Холодная война
»)
Йоргос Лантимос
(«
Фаворитка
»)
Адам Маккей
(«
Власть
»)
Лучшая актриса
–
Оливия Колман
(«Фаворитка»)
Ялица Апарисио
(«Рома»)
Гленн Клоуз
(«
Жена
»)
Леди Гага
(«Звезда родилась»)
Мелисса МакКарти
(«
Сможете ли вы меня простить?
»)
Лучший актер
–
Рами Малек
(«Богемская рапсодия»)
Кристиан Бэйл
(«Власть»)
Брэдли Купер
(«Звезда родилась»)
Уиллем Дефо
(«
Ван Гог. На пороге вечности
»)
Вигго Мортенсен
(«Зеленая книга»)
Лучший оригинальный сценарий
– «Зеленая книга» (
Ник Валлелонга
,
Питер Фаррелли
, Брайан Хэйес Карри)
«Фаворитка» (Дебора Дэвис, Тони МакНамара)
«
Дневник пастыря
» (
Пол Шредер
)
«Рома» (Альфонсо Куарон)
«Власть» (Адам МакКей)
Лучший адаптированный сценарий
– «Черный клановец» (Спайк Ли, Кевин Уиллмотт, Чарли Вачтел, Дэвид Рабиновиц)
«
Баллада Бастера Скраггса
» (
Джоэл Коэн
,
Итан Коэн
)
«Сможете ли вы меня простить?» (Николь Холофценер, Джефф Уитти)
«
Если Бил-стрит могла бы заговорить
» (
Барри Дженкинс
)
«Звезда родилась» (Брэдли Купер,
Эрик Рот
, Уилл Феттерс)
Лучший фильм на иностранном языке
– «
Рома
»
«
Капернаум
»
«
Холодная война
»
«
Работа без авторства
»
«
Магазинные воришки
»
Лучший мультфильм
– «
Человек-паук: Через вселенные
»
«
Суперсемейка 2
»
«
Остров собак
»
«
Мирай из будущего
»
«
Ральф против интернета
»
Лучший оператор
– «
Рома
» (
Альфонсо Куарон
)
«
Холодная война
» (Лукаш Зал)
«
Фаворитка
»(Робби Райан)
«
Работа без авторства
» (Калеб Дешанель)
«
Звезда родилась
» (
Мэттью Либатик
)
Лучшая песня
– Shallow («Звезда родилась»)
All The Stars («Черная пантера»)
The Place Where Lost Things Go («
Мэри Поппинс возвращается
»)
I'll Fight (
RBG
)
When A Cowboy Trades His Spurs For Wings («Баллада Бастера Скраггса»)
Лучшая музыка
– «Черная пантера»
«Черный клановец»
«Если Бил-стрит могла говорить»
«Остров собак»
«Мэри Поппинс возвращается»
Лучший монтаж
– «
Богемская рапсодия
»
«
Черный клановец
»
«
Фаворитка
»
«
Зеленая книга
»
«
Власть
»
Лучший актер второго плана
–
Махершала Али
(«Зеленая книга»)
Адам Драйвер
(«Черный клановец»)
Сэм Эллиотт
(«Звезда родилась»)
Ричард Э. Грант
(«Сможете ли вы меня простить?»)
Сэм Рокуэлл
(«Власть»)
Лучшая актриса второго плана
–
Реджина Кинг
(«Если Бил-стрит могла бы заговорить»)
Эми Адамс
(«Власть»)
Марина де Тавира
(«Рома»)
Эмма Стоун
(«Фаворитка»)
Рэйчел Вайс
(«Фаворитка»)
Лучшая работа художника-постановщика
– «
Черная пантера
»
«
Фаворитка
»
«
Человек на Луне
»
«
Мэри Поппинс возвращается
»
«
Рома
»
Лучший звук
– «
Богемская рапсодия
»
«
Черная пантера
»
«
Человек на Луне
»
«
Рома
»
«
Звезда родилась
»
Лучший монтаж звука
– «
Богемская рапсодия
»
«
Черная пантера
»
«
Человек на Луне
»
«
Тихое место
»
«
Рома
»
Лучшие костюмы
– «
Черная пантера
»
«
Баллада Бастера Скраггса
»
«
Фаворитка
»
«
Мэри Поппинс возвращается
»
«
Две королевы
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Лучшие грим и прически
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Власть
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Две королевы
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Лучшие визуальные эффекты
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Лучший короткометражный документальный фильм
– «Точка. Конец предложения»
«Конец игры»
«Ночь в саду»
«Шлюпка»
«Паршивая овца»
Лучший короткометражный анимационный фильм
– «Бао»
«Выходные»
«Один маленький шаг»
«Поздний полдень»
«Поведение животных»
Лучший короткометражный игровой фильм
– «Кожа»
«Дикарь»
«Маргарет»
«Мать»
«Задержание»