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25 февраля 2019
/
Рами Малек и Оливия Колман названы лучшими актерами на премии «Оскар»
Рами Малек и Оливия Колман названы лучшими актерами на премии «Оскар»
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Новости кино >>
25 февраля 2019
В Лос-Анджелесе подходит к завершению церемония вручения премии «Оскар» по итогам 2018 года.
Лучшей актрисой названа
Оливия Колман
за ленту «
Фаворитка
». Это ее первая статуэтка. Ей противостояли
Ялица Апарисио
(«Рома»),
Гленн Клоуз
(«
Жена
»),
Леди Гага
(«Звезда родилась») и
Мелисса МакКарти
(«
Сможете ли вы меня простить?
»)
фото: "Фаворитка"
Награду за лучшую мужскую роль получил
Рами Малек
за «
Богемскую рапсодию
». Это его первая и сразу же удачная номинация. В этой категории он опередил
Кристиана Бэйла
(«Власть»),
Брэдли Купера
(«Звезда родилась»),
Уиллема Дефо
(«
Ван Гог. На пороге вечности
» и
Вигго Мортенсена
(«Зеленая книга»).
Статуэтки за роли второго плана ожидаемо достались
Реджине Кинг
, сыгравшей в картине «
Если Бил-стрит могла бы заговорить
», и
Махершала Али
из «
Зеленой книги
».
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