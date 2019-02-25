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Рами Малек и Оливия Колман названы лучшими актерами на премии «Оскар»

25 февраля
2019 год

Новости кино >>
25 февраля 2019
В Лос-Анджелесе подходит к завершению церемония вручения премии «Оскар» по итогам 2018 года.

Лучшей актрисой названа Оливия Колман за ленту «Фаворитка». Это ее первая статуэтка. Ей противостояли Ялица Апарисио («Рома»), Гленн КлоузЖена»),Леди Гага («Звезда родилась») и Мелисса МакКартиСможете ли вы меня простить?»)

Рами Малек и Оливия Колман названы лучшими актерами на премии «Оскар»
фото: "Фаворитка"

Награду за лучшую мужскую роль получил Рами Малек за «Богемскую рапсодию». Это его первая и сразу же удачная номинация. В этой категории он опередил Кристиана Бэйла («Власть»), Брэдли Купера («Звезда родилась»), Уиллема ДефоВан Гог. На пороге вечности» и Вигго Мортенсена («Зеленая книга»).

Статуэтки за роли второго плана ожидаемо достались Реджине Кинг, сыгравшей в картине «Если Бил-стрит могла бы заговорить», и Махершала Али из «Зеленой книги».
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