Алексею Балабанову исполнилось бы 60 лет

Алексею Балабанову – одному из главных российских режиссеров – могло бы исполниться 60 лет. Не заслуживший большого количества кинематографических наград, он тем не менее оказался голосом целого поколения, режиссером культовым. Он скончался в мае 2013 года, последним его фильмом стала лента «Я тоже хочу», где сам режиссер, как и его герои, искали счастья у богом забытой, полуразрушенной колокольни.
фото: Съемки фильма "Я тоже хочу"/СТВ
Балабанов родился 25 февраля 1959 года в Свердловске. Окончил переводческий факультет Горьковского педагогического института иностранных языков, служил в армии, участвовал в войне в Афганистане. Затем работал ассистентом режиссера вна Свердловской киностудии. Там же – на Урале – он еще до окончания Высших курсов сценаристов и режиссеров снял короткометражки «Раньше было другое время», «У меня нет друга», «Настя и Егор», которые сегодня можно увидеть на официальном канале кинокомпании СТВ на YouTube.
СТВ стала детищем Балабанова и его верного друга и продюсера Сергея Сельянова, с которым он сотрудничал с 1990-х, когда переехал в Санкт-Петербург. Фильмом, принесшим им известность, стал культовый «Брат», открывший актера Сергея Бодрова-младшего и главного героя России конца 1990-х и уже 2000-х Данилу Багрова. Показанный в программе «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля, фильм вышел лишь на видео – полноценного проката в стране тогда не было. Рекорды продаж «Брат» бил уже после того, как вышел более популярный у массового зрителя «Брат 2».
Картины Балабанова всегда были обсуждаемы и осуждаемы. Порнография, неполиткорректность, ксенофобия, жестокость, мрак – чего только им не приписывали. Тем не менее каждый из фильмов Балабанова был и остается событием. И жуткий «Про уродов и людей», и отчаянно правдивая «Война», и сатирические «Жмурки», и трогательная мелодрама «Мне не больно», и ужасающий «Груз 200», и эстетский «Морфий», и загадочный «Кочегар», и самый личный «Я тоже хочу», ставший его последней работой.