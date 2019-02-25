Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«СуперБобровы: Народные мстители» получат китайскую адаптацию

25 февраля
2019 год

Новости кино >>
25 февраля 2019
Компания «Роскино» подвела итоги работы российских кинематографистов на Европейском кинорынке (EFM), который проходил в рамках 69-го Берлинского кинофестиваля.

«СуперБобровы: Народные мстители» получат китайскую адаптацию

Так, участник программы «Панорама» – фильм «Кислота» Александра Горчилина – был продан в Германию, Японию, Польшу, Грецию и Прибалтику. Самого Горчилина при этом пригласили вступить в Европейскую киноакадемию.

Также на EFM, по всей видимости, вполне успешно презентовали российские жанровые ленты. Так, фильм «Спасти Ленинград» приобрели дистрибьюторы из Кореи, США, Канады, Великобритании, Чехии, Словакии и ОАЭ. В Германии фильм вышел в театральный прокат. Исторический боевик «Тобол» будет выпущен в Корее, Германии, бывшей Югославии, ОАЭ, Кипре, США, Канаде и Великобритании.

«"Супербобровы: Народные мстители" были проданы в Германию, ОАЭ, на Кипр. Комедия так пришлась по душе закупщикам из Китая, что там свет увидит китайская адаптация фильма. Мы довольны результатами участия в Берлинском кинорынке в этом году – он прошел для нас как обычно активно и успешно», – отметила руководитель международного отдела компании All Media Жанна Шахшаева.

Art Pictures Studio в рамках кинорынка EFM по фильму «Притяжение-2» закрыла сделки с одним из крупнейших телехолдингов Франции AB Group и итальянским дистрибьютором Blue Swan. Также были получены предложения от нескольких территорий на фантастический хоррор «Спутник» режиссера-дебютанта Егора Абраменко (Art Pictures Studio, Водород, Hype Film), съемки которого только что завершились в Москве.

Проекты студии Wizart «Снежная Королева: Зазеркалье» и «Волки и Овцы: Ход свиньей» нашли прокатчиков в Израиле, Турции, Австралии и Новой Зеландии. «Снежная королева» при этом впервые выйдет на экраны Индонезии. Предыдущий фильм франшизы – «Снежная Королева: Огонь и Лед» – в 2019 году увидят в Японии. Кроме того, эту часть приобрел для кинорелиза канадский прокатчик Cinemas Guzzo.

По предварительным данным, сумма сделок по продажам фильмов российских компаний, представленных на стенде ROSKINO – Russian Cinema Worldwide на Европейском кинорынке составила более $2 млн. Новые проекты проданы закупщикам из более чем 45 стран.
версия для печати
Поиск по меткам
Берлинале-2019Берлинский кинофестиваль
персоны
Егор АбраменкоАлександр Горчилин
фильмы
Волки и Овцы: Ход свиньёйКислотаПритяжение-2Снежная королева 3Снежная королева: ЗазеркальеСпасти ЛенинградСуперБобровы. Народные мстителиТобол

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Андрей Можейко
23 февраля ушёл из жизни актёр Андрей Можейко.
Стэнли Донен
23 февраля ушёл из жизни режиссёр Стэнли Донен.
Дарья Егорычева
21 февраля ушла из жизни актриса Дарья Егорычева.
Матрёна Корнилова
21 февраля скончалась актриса Матрёна Корнилова.

День рождения >>

Евгений Герасимов
Юрий Гусев
Иван Жвакин
Сергей Жолобов
Дмитрий Кубасов
Михаил Кузнецов
Егор Пазенко
Всеволод Санаев
Наталья Юнникова
Джеймс С. Бернс
Бернард Бресслоу
Сандрин Киберлен
Том Кортни
Теа Леони
Шон Остин
Элен де Фужероль
все родившиеся 25 февраля >>

Афиша кино >>

Юморист
драма
Латвия, Россия, Чехия, 2019
Навсикая из долины ветров
драма, научная фантастика, фэнтези
Япония, 1984
Любовницы
комедия
Россия, 2019
Кадавр
фильм ужасов
США, 2018
Мадонна: Рождение легенды
биография, музыкальный фильм
США, 2018
На берегу мечты
драма
Россия, 2018
Наркокурьер
драма, криминальный фильм, мистика, триллер
США, 2018
Обещание на рассвете
драма, экранизация
Франция, 2017
Пассажир из Сан-Франциско
мелодрама, триллер
Россия, США, 2019
По половому признаку
биография, драма
США, 2018
Последние любовники
мелодрама
Португалия, Франция, Польша, США, 2016
Счастливого нового дня смерти
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен