«СуперБобровы: Народные мстители» получат китайскую адаптацию

Компания «Роскино» подвела итоги работы российских кинематографистов на Европейском кинорынке (EFM), который проходил в рамках 69-го Берлинского кинофестиваля
.
Так, участник программы «Панорама» – фильм «Кислота
» Александра Горчилина
– был продан в Германию, Японию, Польшу, Грецию и Прибалтику. Самого Горчилина при этом пригласили вступить в Европейскую киноакадемию.
Также на EFM, по всей видимости, вполне успешно презентовали российские жанровые ленты. Так, фильм «Спасти Ленинград
» приобрели дистрибьюторы из Кореи, США, Канады, Великобритании, Чехии, Словакии и ОАЭ. В Германии фильм вышел в театральный прокат. Исторический боевик «Тобол
» будет выпущен в Корее, Германии, бывшей Югославии, ОАЭ, Кипре, США, Канаде и Великобритании.
«"Супербобровы: Народные мстители" были проданы в Германию, ОАЭ, на Кипр. Комедия так пришлась по душе закупщикам из Китая, что там свет увидит китайская адаптация фильма. Мы довольны результатами участия в Берлинском кинорынке в этом году – он прошел для нас как обычно активно и успешно
», – отметила руководитель международного отдела компании All Media Жанна Шахшаева.
Art Pictures Studio в рамках кинорынка EFM по фильму «Притяжение-2
» закрыла сделки с одним из крупнейших телехолдингов Франции AB Group и итальянским дистрибьютором Blue Swan. Также были получены предложения от нескольких территорий на фантастический хоррор «Спутник
» режиссера-дебютанта Егора Абраменко
(Art Pictures Studio, Водород, Hype Film), съемки которого только что завершились в Москве.
Проекты студии Wizart «Снежная Королева: Зазеркалье
» и «Волки и Овцы: Ход свиньей
» нашли прокатчиков в Израиле, Турции, Австралии и Новой Зеландии. «Снежная королева» при этом впервые выйдет на экраны Индонезии. Предыдущий фильм франшизы – «Снежная Королева: Огонь и Лед
» – в 2019 году увидят в Японии. Кроме того, эту часть приобрел для кинорелиза канадский прокатчик Cinemas Guzzo.
По предварительным данным, сумма сделок по продажам фильмов российских компаний, представленных на стенде ROSKINO – Russian Cinema Worldwide на Европейском кинорынке составила более $2 млн. Новые проекты проданы закупщикам из более чем 45 стран.