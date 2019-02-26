Владимир Епифанцев потеряет память

3 марта в 20.10 на НТВ состоится премьера четырёхсерийного остросюжетного боевика «Чёрный пёс», основанного на романах белорусского писателя Николая Чергинца о майоре спецназа Андрее Рубцове. Главную роль исполнил Владимир Епифанцев, сообщает пресс-служба телеканала.
По сюжету торговец оружием международного масштаба Грэг Бриннер заключает сделку с одним из главарей террористов из серийной группировки о поставках компонентов оружия массового поражения. Для захвата Бриннера и уничтожения террористов в Сирию отправляют спецгруппу под командованием майора Андрея Рубцова. В результате успешной операции Бриннер захвачен, но предательство «союзника» приводит к гибели группы Рубцова, однако майор остаётся жив. Спустя время он возвращается в Россию, но ничего не помнит. Вернуть память и поймать Бриннера Рубцову помогает сотрудница международной антитеррористической организации Ольга Смирнова.
фото: Пресс-служба телеканала НТВ
По словам продюсера Глеба Шпригова, «это фильм, посвящённый современным проблемам — таким, как борьба с терроризмом, работа спецслужб в условиях, в которых мы сейчас все находимся. Беларусь находится на перекрёстке путей из Азии в Европу».