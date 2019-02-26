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Владимир Епифанцев потеряет память

26 февраля
2019 год

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26 февраля 2019
3 марта в 20.10 на НТВ состоится премьера четырёхсерийного остросюжетного боевика «Чёрный пёс», основанного на романах белорусского писателя Николая Чергинца о майоре спецназа Андрее Рубцове. Главную роль исполнил Владимир Епифанцев, сообщает пресс-служба телеканала.

По сюжету торговец оружием международного масштаба Грэг Бриннер заключает сделку с одним из главарей террористов из серийной группировки о поставках компонентов оружия массового поражения. Для захвата Бриннера и уничтожения террористов в Сирию отправляют спецгруппу под командованием майора Андрея Рубцова. В результате успешной операции Бриннер захвачен, но предательство «союзника» приводит к гибели группы Рубцова, однако майор остаётся жив. Спустя время он возвращается в Россию, но ничего не помнит. Вернуть память и поймать Бриннера Рубцову помогает сотрудница международной антитеррористической организации Ольга Смирнова.

Владимир Епифанцев потеряет память
фото: Пресс-служба телеканала НТВ

По словам продюсера Глеба Шпригова, «это фильм, посвящённый современным проблемам — таким, как борьба с терроризмом, работа спецслужб в условиях, в которых мы сейчас все находимся. Беларусь находится на перекрёстке путей из Азии в Европу».

Компанию Епифанцеву составили Карина Разумовская, Павел Делонг, Игорь Сигов, Павел Южаков-Харланчук, Александр Аверков, Виктория Маслова, Александр Франскевич-Лайе, Анатолий Кот и другие актёры. Съёмки совместного белорусско-российского проекта, чьё основное действие разворачивается в Минске, прошли на территории Белоруссии.
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