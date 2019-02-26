В Санкт-Петербурге пройдёт «День режиссёра»

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Ранее чиновник более шести лет занимал должность заместителя Министра культуры Российской Федерации.

Лучшие моменты церемонии и образы с красной дорожки

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