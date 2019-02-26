В Санкт-Петербурге пройдёт «День режиссёра»

10 марта в Санкт-Петербурге в пространстве «Пальма» Кино.Платформа Potential, занимающаяся поддержкой молодых кинематографистов, проведёт цикл мастер-классов, посвящённых профессии режиссёра в кино. Согласно пресс-службе платформы, в качестве экспертов в «Дне режиссёра»
примут участие Наталия Мещанинова
, Тимофей Жалнин
, Павел Сидоров
(«Рассвет»
) и Нигина Сайфуллаева
.
На встречах будут обсуждаться вопросы, волнующие режиссёров с разным опытом и уровнем подготовки. Главные темы: дебютные фильмы и проблемы дебютантов, работа со сценарием, взаимодействие со съёмочной группой, актёрами и продюсерами, режиссёр в кино и сериалах, участие в питчингах и фестивалях, и многое другое. Также событие будет полезно киноманам и зрителям, которым интересно узнать, как создаётся кино и как работают люди по ту сторону экрана.
Мероприятие пройдёт с полудня до восьми вечера. Зарегистрироваться можно здесь
.
«День режиссёра» продолжает образовательный цикл, когда в течение одного дня проходят мастер-классы, посвящённые разным кинопрофессиям. В апреле организаторы планируют провести «День продюсера».