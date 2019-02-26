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В Санкт-Петербурге пройдёт «День режиссёра»

26 февраля
2019 год

Новости кино >>
26 февраля 2019
10 марта в Санкт-Петербурге в пространстве «Пальма» Кино.Платформа Potential, занимающаяся поддержкой молодых кинематографистов, проведёт цикл мастер-классов, посвящённых профессии режиссёра в кино. Согласно пресс-службе платформы, в качестве экспертов в «Дне режиссёра» примут участие Наталия Мещанинова, Тимофей Жалнин, Павел Сидоров («Рассвет») и Нигина Сайфуллаева.

В Санкт-Петербурге пройдёт «День режиссёра»

На встречах будут обсуждаться вопросы, волнующие режиссёров с разным опытом и уровнем подготовки. Главные темы: дебютные фильмы и проблемы дебютантов, работа со сценарием, взаимодействие со съёмочной группой, актёрами и продюсерами, режиссёр в кино и сериалах, участие в питчингах и фестивалях, и многое другое. Также событие будет полезно киноманам и зрителям, которым интересно узнать, как создаётся кино и как работают люди по ту сторону экрана.

Мероприятие пройдёт с полудня до восьми вечера. Зарегистрироваться можно здесь.

«День режиссёра» продолжает образовательный цикл, когда в течение одного дня проходят мастер-классы, посвящённые разным кинопрофессиям. В апреле организаторы планируют провести «День продюсера».
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