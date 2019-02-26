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Генеральным директором Госфильмофонда стал Николай Малаков

26 февраля
2019 год

Новости кино >>
26 февраля 2019
Николая Малакова, который более шести лет занимал должность заместителя Министра культуры Российской Федерации, назначили генеральным директором Госфильмофонда. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Малаков пришёл на смену Сергею Алексееву, руководившему организацией с ноября 2018 года.

Генеральным директором Госфильмофонда стал Николай Малаков
фото: mkrf.ru

Николай Малаков родился 10 апреля 1956 года в Архангельске. Окончил Архангельский лесотехнический институт имени Куйбышева и Московский кооперативный институт. В начале нулевых работал заместителем главы администрации Ненецкого автономного округа и заместителем руководителя департамента Министерства финансов РФ. С сентября 2012-го до 29 января 2019-го исполнял обязанности заместителя Министра культуры Российской Федерации.

Государственный фонд кинофильмов Российской Федерации является основным архивом кинофильмов нашей страны и входит в число особо ценных объектов культурного наследия. Его коллекция насчитывает более 70 тысяч наименований — от немых картин братьев Люмьер до работ современного российского и зарубежного кинематографа. Также здесь хранится около 450 тысяч предметов, связанных с темой кино: плакаты, фотографии, литературные сценарии, монтажные листы и многое другое.
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