Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Константин Хабенский станет Александром Суворовым

26 февраля
2019 год

Новости кино >>
26 февраля 2019
Константин Хабенский подарит свой голос титульному персонажу мультфильма «Суворовъ» производства «Союзмультфильма», Киностудии имени Максима Горького и анимационной студии «КиноАтис». За постановку картины отвечают режиссёры Сергей Антонов и Виктор Стрельченко, уточняет пресс-служба проекта.

Константин Хабенский станет Александром Суворовым

По словам продюсера фильма Бориса Машковцева, создатели «очень ответственно подошли к созданию образа Александра Васильевича Суворова, величайшего русского полководца, не проигравшего ни одного сражения. Это касается и внешности, и движений, и голоса персонажа. Константин Хабенский – замечательный актёр, способный сыграть тончайшие нюансы характера. Кроме того, режиссёры и продюсеры фильма "Суворовъ" сошлись во мнении, что для этой роли очень подходит мелодика его голоса. Обычно спокойный, а в нужный момент необычайно яркий и экспрессивный. В голосе Хабенского есть та энергия, которую мы хотели показать в образе Суворова».

Главного героя – 14-летнего Гришу – озвучит Сергей Романович. Одну из женских ролей исполнит Анна Ардова, а император Павел Первый и старый русский солдат заговорят голосом Виктора Сухорукова.

Работа над анимационной картиной завершится в мае, релиз запланирован на август-сентябрь текущего года.
версия для печати
Поиск по меткам
АнимацияРоссийские фильмы
персоны
Анна АрдоваБорис МашковцевСергей РомановичВиктор СухоруковКонстантин Хабенский

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Андрей Можейко
23 февраля ушёл из жизни актёр Андрей Можейко.
Стэнли Донен
23 февраля ушёл из жизни режиссёр Стэнли Донен.
Дарья Егорычева
21 февраля ушла из жизни актриса Дарья Егорычева.
Матрёна Корнилова
21 февраля скончалась актриса Матрёна Корнилова.

День рождения >>

Оксана Базилевич
Евгений Жариков
Нина Зорская
Илья Ильин
Сергей Кореньков
Мария Мясникова
Михаил Нароков
Георгий Траугот
Михаил Хмуров
Роберт Алда
Джон Болджер
Марк Дакаскос
Мирослава
Тереза Палмер
Паоло Феррари
Джекки Шварц
все родившиеся 26 февраля >>

Афиша кино >>

Юморист
драма
Латвия, Россия, Чехия, 2019
Навсикая из долины ветров
драма, научная фантастика, фэнтези
Япония, 1984
Любовницы
комедия
Россия, 2019
Кадавр
фильм ужасов
США, 2018
Мадонна: Рождение легенды
биография, музыкальный фильм
США, 2018
На берегу мечты
драма
Россия, 2018
Наркокурьер
драма, криминальный фильм, мистика, триллер
США, 2018
Обещание на рассвете
драма, экранизация
Франция, 2017
Пассажир из Сан-Франциско
мелодрама, триллер
Россия, США, 2019
По половому признаку
биография, драма
США, 2018
Последние любовники
мелодрама
Португалия, Франция, Польша, США, 2016
Счастливого нового дня смерти
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен