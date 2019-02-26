Константин Хабенский станет Александром Суворовым

Константин Хабенский
подарит свой голос титульному персонажу мультфильма «Суворовъ»
производства «Союзмультфильма», Киностудии имени Максима Горького и анимационной студии «КиноАтис». За постановку картины отвечают режиссёры Сергей Антонов
и Виктор Стрельченко
, уточняет пресс-служба проекта.
По словам продюсера фильма Бориса Машковцева
, создатели «очень ответственно подошли к созданию образа Александра Васильевича Суворова, величайшего русского полководца, не проигравшего ни одного сражения. Это касается и внешности, и движений, и голоса персонажа. Константин Хабенский – замечательный актёр, способный сыграть тончайшие нюансы характера. Кроме того, режиссёры и продюсеры фильма "Суворовъ" сошлись во мнении, что для этой роли очень подходит мелодика его голоса. Обычно спокойный, а в нужный момент необычайно яркий и экспрессивный. В голосе Хабенского есть та энергия, которую мы хотели показать в образе Суворова».
Главного героя – 14-летнего Гришу – озвучит Сергей Романович
. Одну из женских ролей исполнит Анна Ардова
, а император Павел Первый и старый русский солдат заговорят голосом Виктора Сухорукова
.
Работа над анимационной картиной завершится в мае, релиз запланирован на август-сентябрь текущего года.