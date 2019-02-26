Натали Дормер расскажет «Страшные сказки» в Городе ангелов

Натали Дормер
получила главную роль в продолжении сериала «Страшные сказки»
, получившем подзаголовок «Город ангелов»
.
Согласно Variety
, актриса воплотит образ привлекательной и умной демонессы Магды, способной перевоплощаться в любого человека, что можно будет наблюдать в течение всего телешоу. Героиня опасна в качестве врага и незаменима как союзник.
Действие развернётся в Лос-Анджелесе на закате 1930 годов и сконцентрируется на культе Санта Муэрте, происходящем из смешения элементов культа индейцев Мексики с католицизмом, Смерть в нём почитается как божество, а фанатики иногда совершают в честь Санта Муэрте ритуальные убийства.
Компанию Дормер составят Дэниел Зоватто
в образе детектива Тьяго Веги, Джессика Гарза
и Джонатан Ньевес
. Сериалом, как и на оригинальных «Страшных сказках», будет руководить Джон Логан
, который рассказал, что в «Городе ангелов» найдётся также место и реальным политическим, религиозным, общественным и расовым проблемам, с которыми сталкивается Лос-Анджелес в конце 1930-х. Производство «Города ангелов» должно начаться в текущем году.