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«Полицейский с Рублёвки» вернётся на ТНТ 11 марта

26 февраля
2019 год

Новости кино >>
26 февраля 2019
11 марта в 20.00 на ТНТ стартует четвёртый сезон популярного ситкома «Полицейский с Рублёвки», сообщает пресс-служба телеканала.

Возвращения сериала на ТНТ ждали почти полгода. Старт нового сезона постоянно откладывался, а потом и вовсе появился на ТНТ-PREMIER. И вот, наконец-то, ситком вернётся на телеканал.

«Полицейский с Рублёвки» вернётся на ТНТ 11 марта
фото: Сергей Карпенко

По сюжету на территории самого богатого посёлка России орудует пироманьяк, превращающий всё вокруг в пепел. Сначала он сжёг склад, затем спалил дотла фастфуд. На очереди вполне может оказаться и местное ОМВД «Барвиха Северное».

Что на уме у преступника — никто не знает. В его действиях не просматривается никакой логики. Пожалуй, есть только одна зацепка — гигантская буква «М», которую злой гений всегда рисует на месте преступления. Что значит эта «М»? Может местный житель, уставший от пробок, намекает, что нужно провести в Барвиху новую ветку московского метро? Или это выражение ненависти к популярному американскому общепиту? Или же эта «М» не значит вообще ничего? Так или иначе, ловить преступника будут одновременно две независимые следственные группы. В первой — грезящий генеральскими погонами Яковлев и начитавшийся Шерлока Холмса Мухич, которому теперь везде мерещится профессор Мориарти. Во второй — Григорий Измайлов и Алиса Рыбкина. Они работают 24 часа в сутки: 12 часов собирают показания и выезжают на места преступлений, ещё 12 тратят на непростые взаимоотношения. С одной стороны, Гриша и Алиса страстные любовники, но с другой — они кореша, друганы, коллеги. Гришины девушки — это отдельная тема нового сезона. Хотя бы потому, что их уже три: роскошная Кристина, утончённая Алёна и свой парень Рыбкина. Яковлеву тоже подфартит, и он получит своё самое важное и ответственное задание — охранять женщину-замминистра.
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«Полицейский с Рублёвки» вернётся на ТНТ 11 марта фотографии
«Полицейский с Рублёвки» вернётся на ТНТ 11 марта фотографии
«Полицейский с Рублёвки» вернётся на ТНТ 11 марта фотографии
«Полицейский с Рублёвки» вернётся на ТНТ 11 марта фотографии
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