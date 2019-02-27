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Режиссер «Скифа» расскажет о защите Козельска

27 февраля
2019 год

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27 февраля 2019
Режиссер фильма «Скиф» Рустам Мосафир приступает к новому проекту – ленте «Злой город», которая расскажет о легендарной защите Козельска, сообщает пресс-служба проекта.

Режиссер «Скифа» расскажет о защите Козельска

Действие фильма развивается в XIII веке, когда на пути хана Батыя и его войска встал небольшой город Козельск, защитники которого отказались сдаваться. Семь недель город не давал ханскому войску продвинуться дальше. Семь недель и днем и ночью шли бои. Грозному хану все же удалось войти в город уничтожив всех защитников и жителей крепости, но, потеряв при этом тысячи воинов и множество осадных орудий. В ярости Батый повелел именовать город-крепость «Злым городом».

«Это история бескрайнего героизма в эпоху темных времен. Сама легенда о Козельске является очень ярким художественным полотном. Самое поразительное, что мы не знаем имена тех, кто сражался, но их поступок завораживает через века. Я хочу вдохнуть энергию в этот жанр», – отмечает Мосафир.

В центре картины, по его словам, будет «трансформация простых людей в воинов».

«Каждый герой обретет своего внутреннего «воина» как бы страшно не было. Кто-то станет предателем и сломается, а кто-то пожертвует собой. Но еще раз повторю, хоть это и будут «дела давно минувших дней…», рассказанная история всегда актуальна и говорит о вечных ценностях. О мужестве и выживании», – подчеркивает режиссер.

Продюсерами картины выступают Андрей Рыданов и Павел Попов, оператором – Дмитрий Карначик, сценаристом – Вадим Голованов, с которым Мосафир работал над «Скифом». По словам режиссера, он хочет «создать мощное и эмоциональное произведение, наполненное захватывающими дух битвами». В качестве источников вдохновения Мосафир называет «Храброе Сердце», азиатское кино в духе «Рейда» и старые вестерны в духе «Рио Браво».

«Визуально же я буду искать что-то новое в плане киноязыка, то, что позволит максимально эмоционально рассказать историю.

Сейчас идет выбор натуры и кастинг. Мосафир хочет привлечь к фильму Александра Кузнецова и Алексея Фаддеева, которые снимались в «Скифе». Есть, по словам режиссера, и роль для Стивена Сигала. Прокат ленты запланирован на 2021 год.
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