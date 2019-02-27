По книге Алексея Иванова о пугачевском бунте снимут сериал

Компания Star Media приобрела права на экранизацию книги Алексея Иванова
«Вилы». По документальной истории пугачевского бунта компания снимет сразу два проекта – драматический сериал из восьми эпизодов и документальный фильм. Оба проекта создаются по заказу телеканала «Россия», сценарии для них напишет сам Иванов, сообщает пресс-служба Star Media.
«Своё участие в проекте, посвящённом восстанию Емельяна Пугачёва, я предполагал довольно скромным: просто написать сценарий документального фильма. Однако в компании Star Media мне справедливо возразили: сюжеты пугачёвщины – это прекрасный материал для драматического сериала. Я уже два года отклонял все предложения подобного рода, опасаясь повторения ситуации с фильмом «Тобол», когда создатели фильма перекроили мой сценарий до неузнаваемости. Но я увидел, что Star Media работает с «Сердцем пармы» как и должно лидерам рынка, а продюсер Дарья Лаврова требовательна к драматургии, и потому согласился снова стать сценаристом. Взаимопонимание и профессионализм – главные условия хорошей работы
», – цитирует пресс-служба слова Алексея Иванова.
По словам продюсера писателя Юлии Зайцевой, сценарий документального фильма будет написан близко к тексту фильма, в то время как сериальную историю «Иванову придется придумывать практически с нуля». Планируется, что съемки документального фильма стартуют уже этим летом. А сценарий сериала будет готов к концу 2019 года.
Сейчас Star Media вместе с кинокомпанией «Профит» Игоря Толстунова
работает над экранизацией романа Алексея Иванова «Сердце пармы». Сценарий к фильму написали Сергей Бодров
и Илья Тилькин
, режиссером картины выступает Антон Мегердичев
. Съемки начнутся через несколько месяцев, сейчас завершается строительство декораций в Пермском крае и Подмосковье.