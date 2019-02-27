Алехандро Гонсалес Иньярриту возглавит жюри Каннского фестиваля

Мексиканский режиссер, обладатель премии «Оскар» за фильмы «Бердмэн
» и «Выживший
» Алехандро Гонсалес Иньярриту
возглавит жюри 72-го Каннского кинофестиваля, сообщает пресс-служба смотра.
«Каннский кинофестиваль был важен для меня с самого начала моей карьеры. Я очень польщен и взволнован возвращением на него в этом году в качестве председателя жюри
», – отметил Иньярриту.
Со своей стороны президент фестиваля Пьер Лескур
и генеральный директор Тьерри Фремо
отметили, что Иньярриту очень редко соглашается войти в жюри, и это будет первый случай, когда жюри возглавит мексиканский кинематографист.
На Каннском кинофестивале состоялась премьера полнометражного дебюта Иньярриту «Сука-любовь
», в конкурсе также участвовал его фильм «Вавилон
», за который он получил приз за лучшую режиссуру, и лента «Бьютифул
». В прошлом году в Каннах презентовали VR-проект Иньярриту «Плоть и песок
».
Каннский кинофестиваль в этом году пройдет с 14 по 25 мая.