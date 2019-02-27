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Алехандро Гонсалес Иньярриту возглавит жюри Каннского фестиваля

27 февраля
2019 год

Новости кино >>
27 февраля 2019
Мексиканский режиссер, обладатель премии «Оскар» за фильмы «Бердмэн» и «Выживший» Алехандро Гонсалес Иньярриту возглавит жюри 72-го Каннского кинофестиваля, сообщает пресс-служба смотра.

Алехандро Гонсалес Иньярриту возглавит жюри Каннского фестиваля

«Каннский кинофестиваль был важен для меня с самого начала моей карьеры. Я очень польщен и взволнован возвращением на него в этом году в качестве председателя жюри», – отметил Иньярриту.

Со своей стороны президент фестиваля Пьер Лескур и генеральный директор Тьерри Фремо отметили, что Иньярриту очень редко соглашается войти в жюри, и это будет первый случай, когда жюри возглавит мексиканский кинематографист.

На Каннском кинофестивале состоялась премьера полнометражного дебюта Иньярриту «Сука-любовь», в конкурсе также участвовал его фильм «Вавилон», за который он получил приз за лучшую режиссуру, и лента «Бьютифул». В прошлом году в Каннах презентовали VR-проект Иньярриту «Плоть и песок».

Каннский кинофестиваль в этом году пройдет с 14 по 25 мая.
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