Валерий Тодоровский начал сеанс «Гипноза»

Режиссер Валерий Тодоровский приступил к съемкам фильма «Гипноз», на котором он также выступает в качестве продюсера. Это первый опыт режиссера в жанре психологического триллера, сообщается на сайте продюсерской компании Тодоровского.
фото: Съемки фильма "Гипноз"/Продюсерская компания Валерия Тодоровского
Проект был представлен в 2017 году на питчинге Фонда кино. Тогда «Гипноз» был назван «мощным психологическим триллером об украденных воспоминаниях. Прототипом главного героя стал врач-психотерапевт и гипнотизёр Владимир Райков.
Главные роли в фильме исполняют молодой дебютант из Красноярска – Сергей Гиро и Максим Суханов, с которым Тодоровский работал, в частности, на «Стране глухих». В картине также заняты Екатерина Федулова, Сергей Медведев, Полина Галкина, Степан Середа.
Лента станет копродукцией России и Финляндии. Снимать ее будет финский оператор Жан-Ноэль Мустонен, фильмография которого насчитывает более 20 фильмов, большинство из которых – международные проекты. Сценарий написала Любовь Мульменко. Съемки фильма пройдут в Москве и завершатся в середине апреля. Прокат запланирован на начало 2020 года.
Сейчас Тодоровский также завершает работу над лентой «Одесса». Дата выхода фильма на экраны пока не называется.