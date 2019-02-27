ревью

Ролики фильмов «Обитель тьмы» Звезды немецкого YouTube отправляются в заброшенный санаторий.

Интервью Михаил Идов: «И «Оптимисты», и «Юморист» – безапелляционно антисоветские произведения» Сценарист «Лондонграда» и «Оптимистов» шутит, пока можно и рассказывает про свой режиссерский дебют

Новости кино Валерий Тодоровский начал сеанс «Гипноза» Режиссер приступил к съемкам психологического триллера.

Новости кино Алехандро Гонсалес Иньярриту возглавит жюри Каннского фестиваля Смотр пройдет с 14 по 25 мая.

Ролики фильмов «Белый лебедь» История Сони Хени - норвежской фигуристки, покорившей Голливуд.

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