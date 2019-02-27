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Валерий Тодоровский начал сеанс «Гипноза»

27 февраля
2019 год

Новости кино >>
27 февраля 2019
Режиссер Валерий Тодоровский приступил к съемкам фильма «Гипноз», на котором он также выступает в качестве продюсера. Это первый опыт режиссера в жанре психологического триллера, сообщается на сайте продюсерской компании Тодоровского.

Валерий Тодоровский начал сеанс «Гипноза»
фото: Съемки фильма "Гипноз"/Продюсерская компания Валерия Тодоровского

Проект был представлен в 2017 году на питчинге Фонда кино. Тогда «Гипноз» был назван «мощным психологическим триллером об украденных воспоминаниях. Прототипом главного героя стал врач-психотерапевт и гипнотизёр Владимир Райков.

Главные роли в фильме исполняют молодой дебютант из Красноярска – Сергей Гиро и Максим Суханов, с которым Тодоровский работал, в частности, на «Стране глухих». В картине также заняты Екатерина Федулова, Сергей Медведев, Полина Галкина, Степан Середа.

Лента станет копродукцией России и Финляндии. Снимать ее будет финский оператор Жан-Ноэль Мустонен, фильмография которого насчитывает более 20 фильмов, большинство из которых – международные проекты. Сценарий написала Любовь Мульменко. Съемки фильма пройдут в Москве и завершатся в середине апреля. Прокат запланирован на начало 2020 года.

Сейчас Тодоровский также завершает работу над лентой «Одесса». Дата выхода фильма на экраны пока не называется.
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