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«Лето» Кирилла Серебренникова лидирует по количеству номинаций на «Нику»

27 февраля
2019 год

Новости кино >>
27 февраля 2019
Спустя месяц после вручения премии «Золотой орел», закончившегося неожиданным, но приятным триумфом «Войны Анны» Алексея Федорченко, объявлены номинанты на другую отечественную кинопремию «Ника». «Война Анны» здесь тоже в числе фаворитов.

«Лето» Кирилла Серебренникова лидирует по количеству номинаций на «Нику»
фото: "Лето"

Однако большее количество номинаций досталось фильму «Лето» Кирилла Серебренникова. Картина заявлена в 12 категориях: лучший фильм, режиссер, оператор (Владислав Опельянц), женская роль (Ирина Старшенбаум), мужская роль второго плана (Александр Горчилин), женская роль второго плана (Юлия Ауг), монтаж (Юрий Карих), музыка (Рома Зверь, Герман Осипов), работа звукорежиссера (Борис Войт), художника-постановщика (Андрей Понкратов), художника по костюмам (Татьяна Долматовская), открытие года (Рома Зверь).

Фильм «Война Анны» представлен в десяти номинациях, в том числе за режиссуру, женскую роль (Марта Козлова, которая также заявлена в категории «Открытие года») и лучший фильм. Конкуренцию «Лету» и «Войне Анны» в борьбе за главную «Нику» составляют «История одного назначения» Авдотьи Смирновой, «Довлатов» Алексея Германа-младшего и «Человек, который удивил всех» Наташи Меркуловой и Алексея Чупова. Два последних были на «Золотом орле» практически без номинаций. «Ника» исправляет ошибку своих коллег.

В актерских категориях помимо уже упомянутых артистов представлены Евгений Цыганов, Наталья Кудряшова и Юрий Кузнецов (все – «Человек, который удивил всех»), Алексей Серебряков и Елена КореневаВан Гоги»), Степан Девонин и Дмитрий ПоднозовСердце мира»), Ирина Горбачева и Филипп Гуревич («История одного назначения»). Церемония вручения премии «Ника» состоится 30 марта.
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Юлия АугРоман БилыкАлексей Герман (младший)Ирина ГорбачёваФилипп ГуревичСтепан ДевонинТатьяна ДолматовскаяМарта КозловаЕлена КореневаНаталья КудряшоваЮрий КузнецовНаталья МеркуловаВладислав ОпельянцДмитрий ПоднозовАндрей ПонкратовКирилл СеребренниковАлексей СеребряковАвдотья СмирноваИрина СтаршенбаумАлексей ФедорченкоЕвгений ЦыгановАлексей Чупов
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