«Лето» Кирилла Серебренникова лидирует по количеству номинаций на «Нику»

Спустя месяц после вручения премии «
Золотой орел
», закончившегося неожиданным, но приятным триумфом «
Войны Анны
»
Алексея Федорченко
, объявлены номинанты на другую отечественную кинопремию «
Ника
». «Война Анны» здесь тоже в числе фаворитов.
фото: "Лето"
Однако большее количество номинаций досталось фильму «
Лето
»
Кирилла Серебренникова
. Картина заявлена в 12 категориях: лучший фильм, режиссер, оператор (
Владислав Опельянц
), женская роль (
Ирина Старшенбаум
), мужская роль второго плана (Александр Горчилин), женская роль второго плана (
Юлия Ауг
), монтаж (
Юрий Карих
), музыка (
Рома Зверь
, Герман Осипов), работа звукорежиссера (Борис Войт), художника-постановщика (
Андрей Понкратов
), художника по костюмам (
Татьяна Долматовская
), открытие года (Рома Зверь).
Фильм «Война Анны» представлен в десяти номинациях, в том числе за режиссуру, женскую роль (
Марта Козлова
, которая также заявлена в категории «Открытие года») и лучший фильм. Конкуренцию «Лету» и «Войне Анны» в борьбе за главную «Нику» составляют «
История одного назначения
»
Авдотьи Смирновой
, «
Довлатов
»
Алексея Германа-младшего
и «
Человек, который удивил всех
»
Наташи Меркуловой
и
Алексея Чупова
. Два последних были на «Золотом орле» практически без номинаций. «Ника» исправляет ошибку своих коллег.
В актерских категориях помимо уже упомянутых артистов представлены
Евгений Цыганов
,
Наталья Кудряшова
и
Юрий Кузнецов
(все – «Человек, который удивил всех»),
Алексей Серебряков
и
Елена Коренева
(«
Ван Гоги
»),
Степан Девонин
и
Дмитрий Поднозов
(«
Сердце мира
»),
Ирина Горбачева
и
Филипп Гуревич
(«История одного назначения»). Церемония вручения премии «Ника» состоится 30 марта.