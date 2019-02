Фильмы с Киллианом Мерфи и Эндрю Скоттом покажут на фестивале ирландского кино

фото: Пресс-служба фестиваля

Фестиваль ирландского кино впервые пройдет в трех российских городах. В Москве с 13 по 24 марта в киноцентре «Октябрь» в рамках проекта «КАРО.Арт», в Санкт-Петербурге с 15 по 17 марта и в Казани с 22 по 24 марта, сообщает пресс-служба смотра.Откроется фестиваль хитом ирландского проката «» (Black 47). Это первая кинолента о самом важном периоде в истории ирландского народа – временах Великого голода.Также в программе драма «» (Dublin Oldschool) о жизни молодежи ирландской столицы – проникновенная ода современному Дублину. В главных ролях –, известный актер театра, активист и поэт, а также актриса, молодая звезда кино Ирландии, которая приезжала в Москву два года назад с фильмом «».Еще один фильм, действие которого разворачивается в Дублине – «Сезон измен» (The Delinquent Season), драма о семейных отношениях с Киллианом Мерфи Эндрю Скоттом в главных ролях. Последний также сыграл и в еще одном фильме, который покажут на фестивале. Это «», рассказывающая историю ирландского мусорщика Дональда (Скотт), который взялся в одиночку расследовать дело о пропавшем мальчике. Еще один драматический триллер – «» (The Dig), показанный в рамках Международного кинофестиваля в Торонто, повествует о мужчине, вынужденном помогать отцу в поисках тела его дочери, за убийство которой он был осужден.В программе фестиваля также ленты «» (Michael Inside) от мастера социальной драмыи «» (Good Favour), которая представит необычный взгляд на темы веры, добродетели, и мистики в реальной жизни.Не обойдется и без комедии. Так, во время смотра покажут современную историю об отношениях двух сестер «Харт-металл» (Metal Heart) Хью О’Коннора , создателя « Мальчишника по-ирландски ». Документальное кино будет представлено картиной « Конор Макгрегор: печально известный » (Conor McGregor: NOTORIOUS) – о старте громкой карьеры чемпиона UFC, его сложном пути к заветной цели и головокружительных результатах. Анимация – лентой «» (Captain Mortеn & The Spider Queen). Также на фестивале будет показан сборник короткометражной анимации для взрослых. Среди них ирландский пересказ гоголевской «» (The Overcoat), номинированный на «Оскар» проект студии Cartoon Saloon «» (Late Afternoon) и несколько других не менее интересных картин.Не обойдется и без смешных и странных историй из Ирландии в сборнике игровых короткометражек. Зрителям предстоит окунуться в магический мир кино и понаблюдать как Кубрик снимал фильм на изумрудном острове («» / Kubrick by Candlelight), влюбиться в домашние растения («» / Fern), сделать сложный выбор между женой и холодильником («» / Mother), а также, наконец, заговорить по-человечески («» / Wave).