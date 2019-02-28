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Сериал «Чернов» с Виктором Логоновым выйдет 4 марта

28 февраля
2019 год

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28 февраля 2019
Премьера 12-серийной драмы «Чернов» с Виктором Логиновым в главной роли состоится 4 марта на телеканале НТВ, сообщает пресс-служба канала.

Сериал «Чернов» с Виктором Логоновым выйдет 4 марта
фото: Пресс-служба канала НТВ

По сюжету майор полиции Чернов приезжает на службу и узнаёт, что после его ухода к нему в дом ворвались бандиты и тяжело ранили жену Людмилу. Врачи спасают ей жизнь, но она остаётся в коме. Чернов догадывается, что покушение на Людмилу дело рук одного из тех, кого он когда-то отправил в тюрьму. Он отправляется в архив и изучает дела пойманных им преступников.

Чернов выясняет, что вместо большинства осуждённых срок отбывают подставные люди. Но руководство отказывается возбуждать дело. Вместо этого Чернова отстраняют от расследования и переводят начальником районного отдела полиции в небольшой тихий городок Московской области. В первое же дежурство Чернова совершается убийство. Главному герою придётся раскрыть ряд сложных преступлений.

«Особо суровыми полицейскими чинами меня отечественный кинематограф не баловал и, тем не менее, это мой третий служитель закона, на сей раз майор. Верен себе, своей стране и своей семье. В общем и целом, он похож на меня. И физически, и психологически. Благодаря этому, входить в образ было не сложно. Я просто он. И всё. Надеюсь, эта моя сторона понравится моему зрителю. Его реакцию я жду с нетерпением», - рассказал о своём герое Виктор Логинов.
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Сериал «Чернов» с Виктором Логоновым выйдет 4 марта фотографии
Сериал «Чернов» с Виктором Логоновым выйдет 4 марта фотографии
Сериал «Чернов» с Виктором Логоновым выйдет 4 марта фотографии
Сериал «Чернов» с Виктором Логоновым выйдет 4 марта фотографии
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