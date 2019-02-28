Александр Сокуров открывает мастерскую в Санкт-Петербурге

Александр Сокуров
открывает в Санкт-Петербургском государственном институте кино и телевидения мастерскую «Режиссер игрового и документального кино, режиссер монтажа», сообщается на сайте
вуза.
Заявки принимаются с 26 февраля по 26 апреля. Абитуриенты должны иметь высшее или среднее профильное образование (не обязательно кинематографическое). Срок обучения составит три года. Стоимость одного года – 250 тысяч рублей.
Ранее Сокуров вел свою мастерскую в Кабардино-Балкарском государственном университете. Ее выпускниками стали Кантемир Балагов
, чей дебютный полнометражный фильм «Теснота
» получил приз ФИПРЕССИ программы «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля, Владимир Битоков
, за ленту «Глубокие реки
» отмеченный наградой за лучший дебют «Кинотавра», Кира Коваленко, чья картина «Софичка» принимала участие в различных российских и международных кинофестивалях, и Александр Золотухин
, чей дебют «Мальчик русский
» в этом году был показан в программе «Форум» Берлинского кинофестиваля.