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Александр Сокуров открывает мастерскую в Санкт-Петербурге

28 февраля
2019 год

Новости кино >>
28 февраля 2019
Александр Сокуров открывает в Санкт-Петербургском государственном институте кино и телевидения мастерскую «Режиссер игрового и документального кино, режиссер монтажа», сообщается на сайте вуза.

Александр Сокуров открывает мастерскую в Санкт-Петербурге

Заявки принимаются с 26 февраля по 26 апреля. Абитуриенты должны иметь высшее или среднее профильное образование (не обязательно кинематографическое). Срок обучения составит три года. Стоимость одного года – 250 тысяч рублей.

Ранее Сокуров вел свою мастерскую в Кабардино-Балкарском государственном университете. Ее выпускниками стали Кантемир Балагов, чей дебютный полнометражный фильм «Теснота» получил приз ФИПРЕССИ программы «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля, Владимир Битоков, за ленту «Глубокие реки» отмеченный наградой за лучший дебют «Кинотавра», Кира Коваленко, чья картина «Софичка» принимала участие в различных российских и международных кинофестивалях, и Александр Золотухин, чей дебют «Мальчик русский» в этом году был показан в программе «Форум» Берлинского кинофестиваля.
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персоны
Кантемир БалаговВладимир БитоковАлександр ЗолотухинАлександр Сокуров
фильмы
Глубокие рекиМальчик русскийТеснота

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