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Уилл Смит не вернется в «Отряд самоубийц»

28 февраля
2019 год

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28 февраля 2019
Актер Уилл Смит не будет принимать участие в сиквеле «Отряда самоубийц», которым для студии Warner bros. занимается Джеймс Ганн, сообщает Variety. По данным источников издания, причиной стал плотный рабочий график актер.

Уилл Смит не вернется в «Отряд самоубийц»

Первый «Отряд самоубийц» вышел в августе 2016 года, получил в основном негативные отзывы критиков и почти 750 млн долларов кассовых сборов в мире. Режиссером выступал Дэвид Эйр. Уилл Смит сыграл в фильме роль наемного убийцы Дэдшота.

Сиквел «Отряда самоубийц», сценарием и постановкой которого занимается Джеймс Ганн, уволенный Disney с поста режиссера третьих «Стражей галактики» из-за провокационных высказываний в Twitter, должен выйти на экраны в августе 2021 года. Картина не будет прямым продолжением оригинала. Скорее всего, в ней будут задействованы совсем другие герои вселенной DC.
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