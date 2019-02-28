Уилл Смит не вернется в «Отряд самоубийц»

Актер Уилл Смит
не будет принимать участие в сиквеле «Отряда самоубийц
», которым для студии Warner bros. занимается Джеймс Ганн
, сообщает Variety
. По данным источников издания, причиной стал плотный рабочий график актер.
Первый «Отряд самоубийц» вышел в августе 2016 года, получил в основном негативные отзывы критиков и почти 750 млн долларов кассовых сборов в мире. Режиссером выступал Дэвид Эйр. Уилл Смит сыграл в фильме роль наемного убийцы Дэдшота.
Сиквел «Отряда самоубийц», сценарием и постановкой которого занимается Джеймс Ганн, уволенный Disney с поста режиссера третьих «Стражей галактики
» из-за провокационных высказываний в Twitter, должен выйти на экраны в августе 2021 года. Картина не будет прямым продолжением оригинала. Скорее всего, в ней будут задействованы совсем другие герои вселенной DC.