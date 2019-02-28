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Роман Абрамович зарегистрировал фонд поддержки российского кино

28 февраля
2019 год

Новости кино >>
28 февраля 2019
Теперь официально: бизнесмен Роман Абрамович стал учредителем фонда развития современного кинематографа «Кинопрайм», сообщают «Ведомости» со ссылкой на базу данных «СПАРК-Интерфакс».

Роман Абрамович зарегистрировал фонд поддержки российского кино
фото: Фестиваль "Кинотавр"

Фонд расположен (по крайней мере юридически) в московском бизнес-центре White Gardens, совладельцем которого является компания Millhouse Романа Абрамовича.

Исполнительным директором новой организации стал Антон Малышев, с 2013 по 2018 годы возглавлявший Фонд кино.

Ранее СМИ уже сообщали о том, что Абрамович собирается учредить фонд, который будет поддерживать российские кинопроекты на этапе завершения съемок или пост-продакшна. На это Фонд готов потратить 1 млрд рублей.

Объем государственной поддержки российского кино (от Министерства культуры РФ и Фонда кино, с учетом фестивалей) составляет порядка 6 млрд рублей.
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