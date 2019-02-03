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Брайан Крэнстон столкнется с правосудием

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Новости кино >>
3 февраля 2019
Актер Брайан Крэнстон сыграет главную роль в мини-сериале канала Showtime «Ваша честь» (Your Honor), основанном на одноименном израильском проекте (Kvodo), сообщает Deadline.

Брайан Крэнстон столкнется с правосудием

Крэнстон сыграет уважаемого судью, чей сын сбивает парня, оказывающегося сыном местного криминального авторитета, и скрывается с места преступления.

Создателями сериала выступают Питер Моффат, получивший премию BAFTA за сериал «Уголовное правосудие», по которому затем снимали американский проект «Однажды ночью», а также Роберт Кинг и Мишель Кинг, работавшие над «Хорошей женой».

Они изначально хотели видеть в главной роли только Крэнстона и в итоге актера пришлось ждать 15 месяцев. Сейчас договор наконец подписан, производство сериала, в котором будет 10 эпизодов, начнется в этом году в Новом Орлеане.
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