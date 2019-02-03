Брайан Крэнстон столкнется с правосудием

Актер Брайан Крэнстон
сыграет главную роль в мини-сериале канала Showtime «Ваша честь
» (Your Honor), основанном на одноименном израильском проекте (Kvodo), сообщает Deadline
.
Крэнстон сыграет уважаемого судью, чей сын сбивает парня, оказывающегося сыном местного криминального авторитета, и скрывается с места преступления.
Создателями сериала выступают Питер Моффат
, получивший премию BAFTA за сериал «Уголовное правосудие
», по которому затем снимали американский проект «Однажды ночью
», а также Роберт Кинг
и Мишель Кинг
, работавшие над «Хорошей женой
».
Они изначально хотели видеть в главной роли только Крэнстона и в итоге актера пришлось ждать 15 месяцев. Сейчас договор наконец подписан, производство сериала, в котором будет 10 эпизодов, начнется в этом году в Новом Орлеане.