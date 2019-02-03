Хью Джекман и Ребекка Фергюсон погрузятся в «Воспоминания»

Над проектом Джой работала пять лет, сценарий «Воспоминаний» несколько лет назад попадал в так называемый «черный список», но теперь наконец найдет свое экранное воплощение. Сюжет развивается в недалеком будущем в Майами, который из-за глобального потепления теперь находится в основном под водой. Главный герой Ник Баннистер, которого и сыграет Хью Джекман. помогает людям восстанавливать яркие и дорогие сердцу воспоминания. Однажды к нему за помощью обращается загадочная женщина (Фергюсон), которая потеряла ключи и не может вспомнить, куда их положила. Простая просьба в итоге становится началом бурного романа между ней и Баннистером, однако вскоре женщина исчезает. И для того, чтобы ее найти, Баннистеру придется поработать и с собственными воспоминаниями.
Съемки начнутся в октябре, когда Джой вместе с Джонатаном Ноланом (он также выступит одним из продюсеров «Воспоминаний») завершат работу над третьим сезоном «Мира Дикого Запада», и пройдут в Новом Орлеане и Майами.