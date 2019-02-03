Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Хью Джекман и Ребекка Фергюсон погрузятся в «Воспоминания»

3 февраля
2019 год
февраль 2019
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Новости кино >>
3 февраля 2019
Актеры Хью Джекман и Ребекка Фергюсон, которые вместе снимались в фильме «Величайший шоумен», сыграют в режиссерском дебюте «Воспоминания» (Reminiscence) исполнительного продюсера «Мира Дикого Запада» Лизы Джой, сообщает Deadline.

Хью Джекман и Ребекка Фергюсон погрузятся в «Воспоминания»
фото: "Величайший шоумен"

Над проектом Джой работала пять лет, сценарий «Воспоминаний» несколько лет назад попадал в так называемый «черный список», но теперь наконец найдет свое экранное воплощение. Сюжет развивается в недалеком будущем в Майами, который из-за глобального потепления теперь находится в основном под водой. Главный герой Ник Баннистер, которого и сыграет Хью Джекман. помогает людям восстанавливать яркие и дорогие сердцу воспоминания. Однажды к нему за помощью обращается загадочная женщина (Фергюсон), которая потеряла ключи и не может вспомнить, куда их положила. Простая просьба в итоге становится началом бурного романа между ней и Баннистером, однако вскоре женщина исчезает. И для того, чтобы ее найти, Баннистеру придется поработать и с собственными воспоминаниями.

Съемки начнутся в октябре, когда Джой вместе с Джонатаном Ноланом (он также выступит одним из продюсеров «Воспоминаний») завершат работу над третьим сезоном «Мира Дикого Запада», и пройдут в Новом Орлеане и Майами.
версия для печати
персоны
Хью ДжекманРебекка Фергюсон
фильмы
Величайший шоуменЗападный мир

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Децл
3 февраля скончался рэпер Кирилл Толмацкий (Децл).
Валентина Березуцкая
31 января ушла из жизни актриса Валентина Березуцкая.

День рождения >>

Александра Большакова
Вера Брежнева
Анатолий Вербицкий
Евгения Игумнова
Алла Ковнир
Юрий Овсянко
Сергей Плотников
Алексей Филимонов
Андрей Чернышов
Блайт Дэннер
Томас Калабро
Франсуаза Кристоф
Натан Лейн
Фредрик Лене
Айла Фишер
Мария Цильке
все родившиеся 3 февраля >>

Афиша кино >>

Идеальные незнакомцы
драма, комедия
Италия, 2016
Завод
боевик, социальная драма, триллер
Армения, Россия, Франция, 2018
Тим Талер, или Проданный смех
драма, комедия, семейное кино, фэнтези, экранизация
Германия, 2017
Ван Гог. На пороге вечности
биография, драма
Великобритания, США, Франция, 2018
Девочка
драма
Бельгия, Нидерланды, 2018
Месть Лиззи Борден
биография, драма, криминальный фильм, триллер
США, 2018
Вернуть Бена
драма
США, 2018
Как я стал русским
комедия
Китай, Россия, 2018
Клаустрофобы
драма, мистика, научная фантастика, триллер
США, ЮАР, 2019
Лего Фильм 2
боевик, приключения, семейное кино
США, 2019
Мантра: Путешествие со звуком
музыкальный фильм
Великобритания, Греция, Индия, Испания, Россия, США, Франция, 2017
На волне
спортивный фильм
Россия, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью