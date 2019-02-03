Екатерина Климова вернулась к роли следователя Елагиной

В первом сезоне Иван Рокотов и Светлана Елагина расследовали важные военные преступления, как на передовой, в Киевском укрепрайоне, так и в самом городе. Они действовали вместе, и их тесное партнерство вскоре переросло в любовь. Во втором сезоне герои решали новые сложные задачи, но уже в стенах Харьковской военной прокуратуры. Там Елагина встретила друга детства – лейтенанта Александра Громова, с которым проводила много времени вместе, чем вызвала ревность Рокотова. Федоренко, выполняя обещание, данное погибшему в киевском котле товарищу, с головой погрузится в проблемы обычных харьковчан, не забывая помогать Рокотову и Елагиной в расследованиях и стараясь помочь восстановить их пошатнувшиеся отношения.
В третьем сезоне действие развернется летом и осенью 1944 года в Одессе. Город освобожден от немецко-румынской оккупации войсками Красной Армии, начинает жить мирной жизнью. По сведениям военной разведки, в городе после отступления осталась сеть завербованных агентов Абвера из числа местного населения и прибывших профессионально обученных диверсантов.
В Москве формируется специальная оперативная группа из следователей СМЕРШ и военной прокуратуры, которая отправляется в Одессу для усиления местных органов власти и милиции. В состав этой группы, руководимой капитаном СМЕРШ Виктором Звягиновым, входят следователи военной прокуратуры Светлана Елагина и Иван Рокотов. Они не только успешно выходят на след агентов Абвера, но параллельно расследуют ряд уголовных дел. Помимо их профессиональной деятельности развивается лирическая линия героев, которые потерялись во время отступления из Харькова в 1941 году и вновь встретились после долгой разлуки.