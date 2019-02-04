Виктория Исакова разоблачит Павла Трубинера

«Скажи правду» – адаптация формата Doctor Foster, который вышел в 2015 году на канале BBC One. В центре сюжета – умная и решительная Ксения Давыдова (Исакова), которая подозревает мужа Сергея (Трубинер) в измене и пытается его разоблачить.
Вокруг Ксении словно возникает «заговор молчания»: все знают об отношениях ее мужа «на стороне», но не говорят об этом. Поэтому в поисках правды Ксения действует самостоятельно, принимает не всегда правильные решения и заходит слишком далеко, рискуя потерять сына и работу.