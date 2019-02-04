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Виктория Исакова разоблачит Павла Трубинера

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Новости кино >>
4 февраля 2019
Компания Star Media завершила съемки сериала «Скажи правду» с Викторией Исаковой и Павлом Трубинером в главных ролях. Сериал выйдет в эфир канала «Россия 1» уже в этом году, сообщает пресс-служба Star Media.

Виктория Исакова разоблачит Павла Трубинера
фото: Star Media

«Скажи правду» – адаптация формата Doctor Foster, который вышел в 2015 году на канале BBC One. В центре сюжета – умная и решительная Ксения Давыдова (Исакова), которая подозревает мужа Сергея (Трубинер) в измене и пытается его разоблачить.

Вокруг Ксении словно возникает «заговор молчания»: все знают об отношениях ее мужа «на стороне», но не говорят об этом. Поэтому в поисках правды Ксения действует самостоятельно, принимает не всегда правильные решения и заходит слишком далеко, рискуя потерять сына и работу.

Постановщиком сериала стал Андрей Эшпай, работавший над такими проектами, как «Дети Арбата» и «Куприн». В проекте также сыграли Алена Бабенко, Аглая Шиловская, Гоша Куценко, Инга Оболдина, Зоя Кайдановская, Евгения Симонова и другие.
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